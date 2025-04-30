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12歲少女被關廁所17天虐死！一審繼母判死　生父幫買瀉藥判5年

少女被繼母關廁所17天虐死。（示意圖／Pexels）

▲少女手腳被綁並關在廁所17天。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名12歲少女琪琪（化名）被繼母關廁所17天虐死，引發外界譁然。最新消息指出，一審法院宣判，繼母被判死刑，生父劉男因協助買1600片瀉藥被判5年6月。

判決書指出，繼母長期對3名未成年家庭成員施暴，連續多日虐待琪琪，明知琪琪知手腳被綁並關在廁所17天，身體虛弱不堪，還多次動手毆打對方，重擊被害者頭部致死，而生父做為監護人，知道妻子長期虐待小孩卻不加以制止，還買1600片瀉藥支持她的行為，構成共同犯罪。

據悉，琪琪被關廁所的17天，繼母多次發照片給劉男，但劉男看到後也沒回家救人。法院強調，繼母的手段極其殘忍，應予嚴懲，最後判她死刑，生父依故意傷害罪和虐待罪判5年6月。

據紅星新聞報導，生母說，琪琪生於2011年，她跟前夫離婚後，女兒跟前夫及繼母一家住，她多次想接回女兒，卻屢遭阻撓，「以孩子不想見我為由，（要求）不要打擾他們的生活。我也根本不知道他把孩子帶到哪裡去了。」

琪琪生母表示，繼母跟前夫在庭上在法庭上互相推託。對此，生父表示對於一審結果會再上訴。琪琪生母也說，她認為法院罰生父太輕，也準備上訴，希望法院嚴懲罰。

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