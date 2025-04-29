罷賴、彈劾是不可能任務　黃暐瀚揭朱立倫算盤：號召這22%族群

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

政治中心／綜合報導

賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫昨日宣示，520後要全面發動彈劾、罷免總統賴清德運動。資深媒體人黃暐瀚今（29日）對此分析，罷免、彈劾賴清德都是「不可能的任務」，而朱立倫拋出這些宣示背後真正目的，應是為連任國民黨主席「鋪路」，只是此策略雖可能凝聚泛藍，卻也可能激怒深綠，將是一場矛盾對決。

黃暐瀚指出，罷免總統需通過「29、76、977」高門檻，彈劾則需「57、76及大法官審理」，皆被視為「不可能的任務」，那既然如此，朱立倫此舉意欲何為？他認為，朱立倫主要目的在於「集結反賴勢力」、打擊賴清德氣勢，並阻止大規模罷免案衝擊藍營。

黃暐瀚接著引用《美麗島電子報》民調，賴清德不滿意度首度超越滿意度（47.3%對47.1%，出現死亡交叉），相較去年520就職時的45.2%支持度，略增近2%，顯示鐵粉仍在。分析發現，不滿意者從25.3%激增至47.3%，多出22%；這22%正是有意爭取國民黨主席的朱立倫與盧秀燕要爭取的群體，但兩人策略迥異，朱採硬碰硬，盧則較溫和。

黃暐瀚說，朱立倫的罷免與彈劾提案雖難成功，卻可能提升藍營士氣，減少藍委在大罷免中的損失，並鞏固其黨內領導地位，為連任鋪路，但此舉也可能激怒支持賴的47.1%民眾，促使其團結反擊，增強罷免藍委的決心，「這將是一場矛盾對決！」