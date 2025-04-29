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Touch ID回歸！蘋果首款「摺疊機」明年問世　規格、價格曝光

（圖／翻攝自MacRumors）

▲蘋果首款摺疊iPhone即將問世。（圖／翻攝自MacRumors）

圖文／CTWANT

經過多年傳聞，蘋果可摺疊iPhone的開發終於邁入實質進展階段。根據外媒報導指出，蘋果目前正在開發兩款可摺疊裝置，其中以配備約8吋內螢幕的iPhone Fold率先登場，另一款則是配備20吋巨型螢幕的可摺疊iPad。可摺疊iPhone採書本式設計，展開後螢幕接近平板大小，外部則有一塊5.5吋螢幕，整體比例接近4:3，外型神似過去的iPad mini，有望在2026年下半年亮相。

綜合外媒報導指出，產業分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）表示，蘋果摺疊機內部螢幕將採用7.8吋無摺痕設計，並強調蘋果將打造公司史上最薄的裝置，展開時厚度僅4.5毫米，摺疊後為9毫米。由於空間受限，Face ID可能無法搭載，取而代之的是設置於側邊的Touch ID指紋辨識。機身結構則採用鈦合金及不鏽鋼打造，確保耐用性與質感兼具。

在全球可摺疊手機市場方面，顯示器供應鏈顧問公司（Display Supply Chain Consultants，DSCC）預估，原本每年有高達40%成長率的可摺疊手機市場，到了2024年成長將放緩至5%，2025年甚至可能出現4%的下滑。不過，業界預期蘋果進入市場後，將可望重新帶動需求。

售價方面，有爆料者透露，iPhone Fold定價將介於2100美元至2300美元之間，定位高於Galaxy Z Fold 6與Pixel 9 Pro Fold等Android陣營競品。蘋果將主打頂級市場，與既有Android機型拉開明顯差距。

至於上市時間，綜合多方消息，蘋果首款可摺疊iPhone預計於2026年下半年亮相，可能與iPhone 18系列一同登場。蘋果內部已為此項目指派新代號V68，意味開發已邁入後期，不久後應能正式亮相。

生產地方面，儘管蘋果正積極推動印度生產，並計劃到2026年底在印度生產6000萬台銷往美國的iPhone，以因應美國對中國進口商品最高145%關稅，但最新消息顯示，首款可摺疊iPhone與計劃於2027年推出的20週年iPhone仍將在中國生產。彭博社（Bloomberg）記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）指出，由於蘋果過去未曾在中國以外地區生產重大新設計產品，因此這次也將延續一貫模式。

20週年版iPhone方面，傳聞蘋果將採用「以玻璃為中心」的創新設計，並預期以高價上市。不過目前相關細節仍未公開。

整體來看，蘋果可摺疊iPhone的主要規格包含7.8吋內螢幕、5.5吋外螢幕、書本式設計、鈦合金機身、側邊Touch ID按鈕，以及可摺疊狀態下仍可運作的雙鏡頭與單前鏡頭設計。量產計畫預定於2026年第四季展開，售價約介於2000美元至2500美元之間（折合新台幣約17萬至21.3萬元），將進一步鞏固蘋果於高階市場的地位。

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