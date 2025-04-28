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人夫毒害「前後任妻子、1歲兒」詐保　手法曝光

檢警去年底到張男租屋處搜索，張男（右）被要求坐在椅子上等候。（翻攝畫面）

▲檢警去年底到張男租屋處搜索，張男（右）被要求坐在椅子上等候。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

4年前新北市陳姓女子動完痔瘡手術後，突然出現癲癇症狀、失去意識，治療1個月後不幸死亡，由於痔瘡手術非常成熟，難度不高，為何會鬧出人命？院方及家屬都很不解，決定報請新北地檢署對遺體進行相驗，結果法醫在她的膽汁中驗出外用麻醉藥「待布卡因」（Dibucaine）成分。

陳漢章懷疑張男犯案，於是指派刑事警察局偵二大隊第二隊深入調查，查出張男是1間環保公司負責清運垃圾的司機，新冠肺炎疫情期間，認識了同為司機的陳女，2人曾一起支援駕駛防疫專車，2020年8月開始交往。成為男女朋友後3個月，張男為陳女投保1百萬元的健康保險，受益人就是張男本人；隔年2月底又加保1百萬元的意外保險，受益人則為法定繼承人，保單生效後11天，2人登記結婚，張男順理成章成為2筆保險的受益人。

因時機太過巧合，檢警高度懷疑張男是為了詐保殺人，但張男始終否認犯案，檢警也缺乏直接證據證明。

為突破張男心防，檢警要求測謊，張男一口答應，警方列舉2大主題，1是待布卡因藥劑是否為張男所買？結果呈現「應是張男購買無誤」；2是陳女體內為何會出現待布卡因成分，張男答不知道，但機器判讀「未通過」。

張男騎車外出購買藥物，被監視器清楚拍下。（翻攝畫面）

▲張男騎車外出購買藥物，被監視器清楚拍下。

張男不僅測謊沒過關，檢警進一步清查他的背景後，另有驚人發現。1993年，張男曾因殺人等案入監服刑，2010年假釋出獄，2012年與第1任妻子結婚，2014年某天，他載著懷有身孕的妻子出門，卻發生車禍，導致妻子早產，之後身體每況愈下，最後在2015年不幸身亡，當時張男領到15萬元的身故保險理賠。

檢警還查出，張男在第1任妻子過世後，又替早產的1歲兒子投保。兒子因經常咳嗽、久病不癒，多次進出醫院，2017年4月又因支氣管炎住進馬偕醫院，隔天不幸死亡，當時張男領到8萬多元保險理賠。


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