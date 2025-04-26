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金山創生團隊與支持者互告　享魚路餐廳遭霸佔五天

金山創生團體指控他們苦心經營的「享魚路」餐廳，遭昔日支持者李女（圖左女子）霸佔。（合成圖／資料照、翻攝臉書）

▲金山創生團體指控他們苦心經營的「享魚路」餐廳，遭昔日支持者李女（圖左女子）霸佔。（合成圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市金山區的社區營造團體「浪金山」是由一群外地年輕人組建的地方團隊，去年10月山陀兒颱風重創當地，浪金山自主發起賑災計畫協助居民重振家園，今年初還接手磺港漁港某間歇業餐廳進行轉型，致力推廣在地特色料理，由於餐廳位於魚路古道附近，因此取名為「享魚路」。不料這間已被網友評價為4.9顆星的「享魚路」餐廳，卻被昔日支持者李小姐惡意佔據，甚至被潑髒水導致團體名譽受損，現在雙方鬧翻互告，將由司法判斷曲直。

浪金山負責人蔡文培說，3年前還在大學就讀時就與金山結缘，被當地獨特風情所吸引，大學畢業後與志同道合伙伴到此地深耕，並成立創生團隊「浪金山」，從一開始的Podcast製作，到成立工作室後透過經營餐廳、舉辦工作坊等方式，促進當地文化與經濟發展。

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浪金山去年11月結束賑災計畫「水漫金山韌性重振行動」沒多久，就收到磺港漁村某間餐廳經營者來訊，表示餐廳因遇到缺工問題已歇業多時，希望他們接手並將在地特色料理傳承下去，而浪金山自今年1月接手餐廳以來不到3個月，餐廳就遭人霸佔，介入經營與主導餐廳內部事務等情況，讓其苦不堪言。

「享魚路」餐廳實際經營者潘姝伃表示，李姓女子曾將她趕出店外。（圖／趙世勳攝）

▲「享魚路」餐廳實際經營者潘姝伃表示，李姓女子曾將她趕出店外。

蔡文培表示，霸佔者為過去以個人名義協助過團隊的李小姐，除了物資贊助及搭建地方人脈網絡外，也無償提供自家2樓以上的空間讓浪金山作為青年旅社使用，怎料卻在毫無預警的情況下，沒來由的與團隊撕破臉，甚至在未經團隊同意的情況下，持續5天占用餐廳，導致業務運作中斷，並對團隊形象與在地創生計畫造成衝擊。

「之前沒有發生過任何衝突。」浪金山成員並兼任享魚路餐廳經營者的潘姝伃表示，事件爆發在今年3月26日，在那之前毫無任何預兆，甚至在前一周還在共同討論團隊未來的發展。她也還原當日經過，提到當日11時許進到餐廳後，發現廚師及李女皆在店內，李女不滿潘這時才到店裡，竟摔鍋蓋、米桶等店內物品，咆哮質問：「到底誰才是店內的老闆。」

李女認為身為團隊的支持者，有權力插足餐廳事務，在爆發衝突後潘女禮貌性詢問：「所以今天還要開店嗎？」，李女卻拍桌怒嗆：「當然要開店，妳算老幾」，甚至數度揶揄潘女並將她趕出店外。蔡文培知情後積極與李女溝通皆無果，餐廳被以「協助管理」為由，遭李女持續佔據5天之久，不僅未遵守餐廳的營運規範，甚至對外宣稱自己為「浪金山」的代表，誤導顧客。

李女遭控未與房東簽立合約，竟霸佔餐廳。（圖／民眾提供）

▲李女遭控未與房東簽立合約，竟霸佔餐廳。

李女過去曾在社群表示，餐廳是由蔡文培及潘姝伃經營。餐廳的房東也出面表示，當初簽約的是蔡文培，他才是擁有經營管理權的負責人，在沒有取得雙方同意下自主介入經營，不只違反契約甚至有侵權的疑慮，盼她能正視問題並結束這場鬧劇。

蔡文培推測李女可能是自身財務狀況出現問題，才因而介入餐廳經營，並從中將利潤一舉收割。「對她過去的協助是感謝，但不等於擁有主導權。」蔡文培感謝李女過去支持團隊的理念並提供支持，但這並不能成為剝削他們努力的理由。

對於李女的霸佔行為讓浪金山身心俱疲，更凸顯推動地方發展過程中，與在地民眾的信任及合作問題。針對李女將營業額收入私吞、使用店內食材並竊盜店內物品，甚至稱其為「詐騙集團」、「白眼狼」等不實抹黑，已向警方報案，並將依法追究相關人員的法律責任，以捍衛品牌形象及團員權益。

記者致電給李女了解情況，電話一接通李女便說「是他們太白目了」，稱浪金山是「白眼狼」，強調自己無條件支持卻未得到「理想中」回報。

針對浪金山對於其霸佔餐廳5天，毀損店內物品、使用店內食材、私吞營業額等指控，李女表示案件已進入司法程序，一切由法官裁奪，不便多做回應。

延伸閱讀
餐廳惡霸2／遭罵白眼狼、未給理想回報　金山創生團隊損失破六位數
萬安倒閣1／避淪第二個侯友宜　蔣萬安拋倒閣說塑藍營未來共主形象
原始連結

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