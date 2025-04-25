董座外遇生子「帶小三回家住」　董娘忍10多年出手了！

▲董娘控告小三干預家庭與財產，向高雄地方法院提告求償勝訴。（示意圖／翻攝自Pexels）

文／CTWANT

知名機電公司董座沈姓男子長達30餘年與公司女會計詹姓女子維持婚外情關係，2人生下一子，並與元配洪姓女子共住一個屋簷下10多年。但由於詹女與元配洪女的子女發生衝突，洪女決定提告小三侵害配偶權，並求償250萬。近日高等法院高雄分院審理後，認定詹女需賠償25萬元精神撫慰金，全案定讞。

根據判決書指出，洪女控訴，1984年至1986年間詹女擔任沈男所屬公司會計，2人日久生情，1993年在大陸經商時產下一子，沈男甚至已經辦妥認領手續，將母子2人接回台灣與洪女及3名子女同住10多年，但洪女為了家庭和諧，選擇隱忍。

沒想到，詹女卻變本加厲，不僅在外自稱「沈太太」，協助沈男處理各項社交事務，甚至在2006年及2008年要求洪女不得出席子女在大陸的婚禮，連喜帖上的主婚人都被改為詹女的名字。

洪女表示，詹女多年來不僅處處干涉家庭事務，還在2018年慫恿沈男奪取她與丈夫共同創立的事業，導致沈男與子女發生衝突，與詹女搬到他處同住。且2021年沈男與洪女爆發口角，沈男被控家暴、恐嚇案時，詹女在警局裡自稱是沈男的「另一個妻子」，洪女終於忍無可忍，提告詹女侵害配偶權，求償250萬元精神慰撫金。

對此，詹女否認有阻止洪女出席子女婚禮等行為，辯稱自己於1993年至2007年間在沈家時，與洪女相處和睦，顯然洪女對此並無意見且已接受，如今此案早已超過10年的民事追訴期，目前她與沈男僅為事業夥伴，並無侵犯洪女的配偶權。

法院審理後，認定洪女一直未原諒詹女介入她的婚姻，多年來只是為了家庭和諧選擇隱忍，且洪女的子女出庭作證，指控詹女早已逼宮多年，婚禮喜帖上的確印有詹女名字。

一審高雄地院判處詹女需賠償25萬元，但詹女與洪女均不服上訴。高雄高分院審理後，認定原審認事用法並無不妥，駁回2人上訴，全案定讞。

延伸閱讀

▸ 呂秋遠陷「私生子風波」 業內人士揭生母背景「質疑師生倫理」

▸ 30歲美男同時擁5妻！ 他狂生11子自認：無法停止劈腿

▸ 原始連結