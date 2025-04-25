獨／被叭不爽！火爆男怒拖貨車運將下車打　妻勸架被擊中慘噴血

▲黑車駕駛因不爽被按喇叭，將貨車運將拉下車暴打，同車妻子上前勸架竟被打中鼻樑流血大哭，大喊說我流血了才停手。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區台8線今(25日)中午傳出一起行車糾紛，黑色自小客駕駛不爽被後方貨車按喇叭，竟將貨車運將拉下車扭打，同車妻子下車勸架竟遭波及擊中鼻樑見血，哭泣中大聲呼喊我流血了，男子才停手將妻子帶到車旁檢視後離去，貨車男隨後立即打電話報警，衝突過程都被民眾直擊錄影拍下。

今(25)日中午12時許在台中市和平區台8線29K附近松鶴橋前，一輛黑色自小客車停下來等紅綠燈，綠燈剛亮時後方一部貨車要往右轉突按喇叭催促，小客車駕駛心生不滿停下車理論，竟上前打開貨車車門將運將拉下車痛打、並壓制在地上，雙方在地上扭打時，自小客車同車妻子上前試圖要拉開雙方，竟不小心被打中鼻樑流血，妻痛得哭喊「我流血了」，男子這才罷手。經過民眾見狀後也大按喇叭制止雙方，自小客車駕駛事後將妻子扶到車旁檢視傷勢，隨後開車離去，貨車駕駛也立即向警方報案，過程全遭民眾全都錄。

目擊民眾表示，綠燈亮時小客車駕駛動作較慢，後方駕駛按了一下喇叭後往右轉要進入松鶴部落，小客車就停下質問「幹嘛按喇叭？我已經在往前開了」，隨後一言不和就將貨車運將拉下車、壓在地上痛打。和平警分局谷關派出所表示，因為行車糾紛起衝突，雙方已到派出所說明製作筆錄，也調閱路口監視器釐清事發原因，兩人將會互提出傷害告訴。