「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

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社會 社會焦點 保障人權

銀行員涉詐1.2億洗錢！　身分起底疑蔡阿嘎身邊人「G卡姐夫」

有網友在網路論壇爆料，蘇男疑似是知名網紅蔡阿嘎影片團隊中的熟人。（合成圖／翻攝自當事人IG）

▲有網友在網路論壇爆料，蘇男疑似是知名網紅蔡阿嘎影片團隊中的熟人。（合成圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

嘉義近期爆出一起重大詐騙案，一名年約38歲、任職於銀行擔任放款專員的蘇姓男子，遭檢警查出疑似長期勾結詐騙集團，協助犯罪資金流動與洗錢。警方指出，蘇男利用手中掌握的4個人頭帳戶，暗中幫助詐團旗下的「車手」提領詐騙所得，並進行後續的資金清洗作業。從前年至去年期間，透過這些帳戶流動的金額累積高達新台幣1億2千萬元，受害人數超過20人。

此案引爆關注的另一個焦點是，有網友在網路論壇Dcard上爆料，蘇男疑似是知名網紅蔡阿嘎影片團隊中，蔡宗翰（綽號「+0」）的妻子親姊夫，即俗稱的「G卡姐夫」。該爆料內容指出，「新聞裡說的蘇姓行員，沒想到就是G卡姐夫，實在太誇張了，難怪在蔡阿嘎的頻道上，看起來總是穿戴得很好。現在蔡阿嘎頻道上有G卡姐夫出現的影片都已經下架了，連podcast也都一併下架了。蔡阿嘎真的應該去拜拜了，怎麼身邊都是這種人啊？」

據檢方說法，蘇男早在去年就已遭所屬金融機構解雇。警方當時偵辦一起車手提領現金的案件時，車手供稱，只要前往嘉義市某家銀行分行，尋找一名有「泡麵頭」造型的蘇姓放款專員，就能取得人頭帳戶資訊與相關文件，順利領出大筆現金。而此說法後來也獲得另一封匿名檢舉信的佐證，內容與車手供詞高度一致。

警方據此申請搜索票，前往銀行及蘇男住處進行搜索，並帶回蘇男及另4名證人進行問訊。調查發現，蘇男不僅協助開設人頭帳戶、保管印章，還親自安排車手的領款流程，確保資金流動順暢。他每筆協助提領的金額從數百萬元至近千萬元不等，並從中收取酬勞，獲利豐厚。

嘉義地檢署指出，蘇姓男子涉嫌違反加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，考量他有潛逃或串供之虞，檢方已聲請羈押禁見並獲法院裁准。其餘證人則於問訊後請回。目前全案仍持續擴大偵辦，不排除還有其他共犯陸續曝光。

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