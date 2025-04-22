新北「異百貨」期間限定開幕！2025循環設計展3主題樓層展出

▲「2025 新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」即日起至6月15日於「府中15」展出。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

2025新北市循環設計展「異百貨 STRANGE MALL」今（22）日於府中15正式開幕，邀民眾在世界地球日之際，一同體驗創新的循環設計理念。3大主題樓層「逛生活、玩轉生、進未來」以購物為靈感，規劃觀展途徑，引導觀眾探索物件再利用與重生的可能性。

「2025 新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」將循環設計理念轉化為貼近日常生活的體驗，結合府中15的樓層特性，在3到5樓以「百貨公司」為靈感規劃，從消費行為與視角出發，引導認識循環設計如何走入日常，重新想像未來城市的永續樣貌。

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策展人方序中表示，3大主題樓層「逛生活、玩轉生、進未來」是以購物為靈感，設計觀展途徑，透過奇異卻熟悉的空間，引導觀眾探索物件再利用與重生的可能。透過永續產業案例、創新的轉生材質等，重新思考消費的價值，開啟對循環設計的新想像。

▲▼3樓「進未來」梳理循環設計的概念、實踐應用、國際趨勢。（圖／新北市文化局提供）

3樓「進未來」梳理循環設計的概念、實踐應用、國際趨勢，開啟對未來更多想像。4樓「玩轉生」打造材質轉生的新園地，以水庫淤泥、木料、回收紙張、廢棄布料等原料再利用，顛覆玩轉材質的刻板印象。5樓「逛生活」以好好玩、好好穿、好好吃、好好用，四大生活領域為切角，探索新北市與當代社會的循環設計實踐。

▲▼4樓「玩轉生」打造材質轉生的新園地。（圖／新北市文化局提供）

▲5樓「逛生活」以好好玩、好好穿、好好吃、好好用，四大生活領域為切角。（圖／新北市文化局提供）

展覽特別與餐飲業雲端服務「iCHEF資廚」跨界合作，打造虛擬百貨商場，導入各項循環設計案例。觀眾可透過手機參與互動，在展區內輕鬆血拼，選購有趣的循環設計案例，並於「3樓結帳區」獲得專屬消費明細，以視覺化數據呈現個人「循環設計能力值」。透過這樣的數位互動，讓民眾直觀感受自己的消費選擇，如何影響環境，使永續消費從理念轉化為具體行動。

新北市政府文化局表示，這次循環設計展，邀請到25家循環產業夥伴共同響應，期待透過這些多元且貼近生活的循環設計案例與方法，能讓循環不再只靠想像。此外，「府中15」在5-6月主題影展也以永續為核心，共同響應透過認知與行動的改變，進而創造價值的循環思維。

「2025 新北市循環設計展：異百貨 STRANGE MALL」即日起至6月15日於「府中15」的3到5樓展出，民眾可把握期間踏入「異百貨」，探索循環設計如何為世界帶來改變。