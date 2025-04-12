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2025開春平板人氣王TOP 10　這些型號最受歡迎

記者吳立言／綜合報導
▲▼2025年Q1平板銷量Top 10。（圖／傑昇通信提供）

▲2025年Q1平板銷量Top 10。（圖／傑昇通信提供，下同）

隨著經濟壓力加劇，台灣平板市場的買氣明顯轉弱。根據傑昇通信最新的門市銷售統計，2025年初全台平板銷量較去年同期下滑約10%。觀察消費趨勢可以發現，台灣民眾在選購平板時變得更謹慎；各品牌也紛紛透過促銷活動來調整策略，以因應消費力減弱的現況。

在最新公布的十大熱銷平板排行榜中，蘋果旗下目前最平價的 iPad 10.9（第十代）WiFi 版（64GB）勇奪銷售冠軍，安卓陣營則由 Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB）表現最亮眼，成為目前市面上最受歡迎的機型。

▲▼2025年Q1平板銷量Top 10。（圖／傑昇通信提供）

根據傑昇通信的平板銷售資料顯示，雖然新款平板不斷上市，且價格區間選擇更多元，但整體買氣仍未見明顯回升，總銷售量比去年開春同期下降了約10%。目前消費者的選擇更集中於蘋果、三星與紅米三大品牌，選購行為也越來越理性，除了價格是否合理，更在意產品規格與售後服務，顯示市場競爭雖激烈，真正讓人買單的產品仍是少數。

從2025年初熱銷榜來看，蘋果雖僅有4款產品上榜，卻包辦前三名中的兩席。冠軍為 iPad 10.9（第十代）WiFi（64GB），亞軍則是 iPad Air 11 M2 WiFi（128GB）。傑昇通信分析，過去深受學生與入門族喜愛的萬元以下平價 iPad 系列多已停售，儘管蘋果稍微調漲了 iPad 10.9（十代）的官方售價，但通路促銷價仍壓在萬元內，與同級對手相比依舊具備競爭優勢，也讓這款產品持續蟬聯銷售冠軍。

在高階市場部分，iPad Air 11 M2 WiFi（128GB 與 256GB）也分別拿下第二與第九名。這兩款產品特別受到接案族與上班族青睞，主打筆電等級效能的 M2 晶片，無論是影像處理、繪圖或簡報都游刃有餘，加上11吋螢幕更便於攜帶、價格又比 iPad Pro 親民，屬於旗艦級平板中價格合理、功能全面的選擇。

與蘋果憑藉品牌力吸引買氣不同，安卓平板則多主打「價格親民」與「效能剛好夠用」。其中最受歡迎的 Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB）拿下第三名，通路價約7千出頭，配備10吋以上大螢幕，對中階消費者而言是相當划算的選擇。而紅米 Pad SE（128GB）則憑藉不到5千元的價格登上第六名，是目前萬元以下安卓平板市場的性價比王者，也展現出這一級距的激烈競爭態勢。

另外，傑昇通信指出，安卓平板的主流價格多落在 10,990 到 13,990 元之間，這也被視為消費者心中「旗艦安卓平板的價格上限」。像是 Galaxy Tab S9 FE WiFi 系列，128GB 和 256GB 版本分別拿下第五與第八名，雖然具備大容量電池、防水功能與完整應用支援，但一旦價格突破萬元關卡，消費者的接受度便明顯下降，高階安卓平板尚未打入主流市場。

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