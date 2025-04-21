寵物咖啡廳慘遇奧客！　放任小孩餵狗吃洋蔥險釀禍

▲高雄市苓雅區某咖啡廳遭遇惡質顧客，不僅放任孩童在店內追逐，更企圖以洋蔥餵食犬隻，甚至臨走前還行偷竊之事。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

高雄市苓雅區某咖啡廳20日宣布不再接受12歲以下孩童入店，店家表示當天遇到令人頭痛的奧客，不只推著商品貨架四處追逐，更是試圖以含有洋蔥的披薩餵食店內的狗狗，所幸被店員及時阻止，但孩童卻表示，「我爸說可以，為何不可以？」令店家相當傻眼，事後更是發現孩童臨走前，甚至竊走了店內物品。店家憤怒不已，並表示「我們真的沒有那個性命接待」。

高雄市苓雅區某寵物友善咖啡店21日於社群媒體上發聲，表示即日起店內將不再接受12歲以下孩童進入店內用餐，並表示當日店家遇到了惡質顧客，不僅放任小孩於店內隨意移動貨架、追逐，而孩子的家長卻漠視這一切，造成店家相當大的困擾。

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其中，令店家最不能接受的是，該名孩童甚至拿內含洋蔥的披薩餵食店內的狗狗，所幸店員及時阻止，否則將釀成大禍。而該名孩童卻向店員表示，「我爸說可以，為何不可以？」令店家相當傻眼。

事後，咖啡廳店長調閱監視器後，更發現該名孩童竟趁店家不注意，竊走了店內狗狗的玩具，家長則在離開店家後歸還。此事讓店家心力交瘁，商討後決定以後店內不會再接待12歲以下的孩童，以避免造成店員的辛勞，同時導致店內的犬隻遭遇危險。

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