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打到寶可夢六星卡「偷帶學校送人」　孩喊：很有面子！家長崩潰

寶可夢《MEZASTAR》台北特色登場！東森廣場台北車站4月1日搶先全台開放體驗（圖／東森購物提供）

▲新一代卡片遊戲機《Pokémon MEZASTAR 寶可夢明耀之星》。（圖／東森購物提供）

網搜小組／劉維榛報導

不少超商、超市都進駐《寶可夢明耀之星》新機台！一名網友透露，友人打到六星卡，卻被孩子拿去學校偷送人，儘管罵了一頓也依舊討不回來。而原PO也想起童年往事，有女同學把媽媽的結婚飾品送給大家，最後還謊稱被偷走的，導致大家下場都被狠罵，最後女同學也遭到排擠，畢業之前人緣都很差。

一名女網友在Dcard表示，最近寶可夢新機台上市，她身為舊機台的玩家，再度與其他玩家重新連繫並入坑，不料閒聊之餘，友人一臉鬱卒抱怨，孩子竟把他的六星黑卡偷帶去學校，在沒過問的情況下，竟擅自送給同學，還稱這樣很有面子。

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友人氣憤直呼，罵孩子罵了一頓，但六星黑卡也追不回來了。這讓原PO也想起童年被同學差點栽贓的故事，並嘆「真的太貴重的東西不要讓小孩帶去！」

原PO說，小學同學（以Y女簡稱）帶了很多項鍊、戒指來班上炫耀，看著大家圍繞誇讚很漂亮，Y女似乎開始迷失自我與過度膨脹，隨即喊話「喜歡的大家都能挑，在家大人都會給我戴，反正媽媽很疼我，以後都是我的，大家喜歡就送大家。」

當時一群孩子根本不懂事，也不知飾品的價值所在，最後整盒只剩下一個戒指與手鍊。事後，Y女不敢坦承都送給同學，只和媽媽輕描淡寫表示，「放學看就沒了，那一定是被同學偷了！」

媽媽得知後非常崩潰，因為這些是結婚的飾品，對她非常意義深重，氣得質問老師「為什麼同學在學校偷東西？老師是否知道、為啥沒處理？」所幸，原PO當晚就把飾品拿給媽媽，並說明整個「大放送」的經過，因此原PO幸運躲過一劫。

不過其他同學已經把飾品送人，或是以物易物，尤其拿到Y女媽媽的結婚鑽戒的女同學，隔天還戴著上課，下場遭被很罵一頓，而Y女媽媽僅追回8成的飾品。

事實上，Y女是獨生女，因為常在家裡與媽媽玩裝扮遊戲，才會覺得此舉沒關係，沒想到做錯事卻不敢承認，還說謊並栽贓大家。最後Y女也得到報應，原PO說，「她一直到小學畢業之前人緣都很差。」

底下網友熱議，「好扯！竟然是結婚首飾，真的不管誰都會超生氣」、「幼稚園帶日本正版的真珠美人魚手錶去學校，借同學之後就再也找不回來了」、「我姊幼稚園也是，人家帶玩具戒指，她偷我媽的戒指去跟人家交換，後來是老師發現才有追回一些」、「我國中被偷8000元，沒有證據所以要不回來」、「我高一的時候曾被誣賴偷了某位同學的i4，直到我到畢業典禮當天...才聽說第二天就找到了，連道歉都沒有」。

也有老師勸導，「身為老師，我都不希望學生帶非課業相關的東西到校（都有宣導），因為有事情，導師就要處理」。

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