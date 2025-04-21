越南女移工騎機車誤闖國3　跑了6km逆向回頭！一度站著騎

記者楊永盛／苗栗報導

又見機車路況不熟誤闖國道驚險畫面！1名越南籍23歲杜姓女移工，昨（20日）中午騎機車誤騎上國道3號竹南交流道，騎了約6公里才沿著路肩逆向回頭，途中甚至以站立姿勢騎車，用路人紛紛報警，國道警方巡邏車及時攔下，雖然未釀事故，但警方依法開出罰單。

▲越南移工誤闖國道3號竹南交流道，還站著逆向騎車，國道警方攔下調查依法開罰。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

國道第2大隊指出，昨中午約12時接獲國道3號北上竹南路段，有1輛機車在逆向往南行駛，巡邏車最後在北上113公里，攔下23歲越南籍杜姓女移工，並帶下竹南交流道調查。

警方說，杜女稱為工廠移工，騎機車外出時，因不熟悉號誌和路況，剛自台61線、西濱快速公路往東騎時，誤從連絡道路騎上國道3號竹南交流道北上匝道，一路上沒有看到機車，連騎了快6公里，才硬著頭皮自路肩折返想要竹南交流道。中途，杜女疑似緊張想要看清楚前方路況、讓對向來車看到她，一度站立腳踏板騎車，險象環生。

警方說，雖然杜女違規行為未釀傷亡事故，但她騎機車誤闖國道，警方將依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，將處駕駛人3,000元至6,000 元罰鍰，如果致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。