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大愛劇組曾撞死人還肇逃　「車開到睡著」非首次

大愛劇組工作人員因過勞開車撞死人，然而類似案件卻非第一次發生。（圖／翻攝畫面）

▲大愛劇組工作人員因過勞開車撞死人，然而類似案件卻非第一次發生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市三重區正義北路4月1日晚間6時許發生一起死亡車禍。趙姓男子開著小貨車行經該處時，疑因疲勞駕駛逆向撞向路旁自小客車，並波及3部自小客車與17輛機車，路旁59歲李姓婦女不幸身亡。事後，肇事的趙姓男子被起底，其為大愛劇組的美術組工作人員，疑似因不堪連續長時間工作，不慎在開車途中睡著釀禍，而這早非大愛劇組第一次出事，以往也曾有劇組工作人員因趕工過勞出車禍撞死人還肇逃被捕。

2006年8月初，大愛劇組於台東拍戲，期間劇組人員開著廂型車在趕往關山慈濟醫院的途中，疑似因超車不慎，撞上蔡姓里幹事致死，但肇事駕駛卻未下車察看，直到警方獲報展開調查，在劇組殺青準備返回花蓮的時刻，眼尖認出肇事廂型車，當場將人逮捕到案。

有影視工作人員指出，劇組因疲勞駕駛而出車禍的狀況早非第一次發生，「這早非王重正劇組第一次出事」，儘管大家都熟知影視業的低薪、爆肝，但當因真的過勞不慎睡著而發生車禍，才徹底明白疲勞駕駛的可怕，而會發生類似狀況，多直指因劇組預算不足，無法額外再多聘請助理協助，或是以低於市價的預算開拍、製作公司為了省錢將預算「挖東牆補西牆」，而這些降低成本的後果卻直接被轉嫁到工作人員身上。然而讓他們更寒心的是，影視產業的圈子很小，儘管大家都知道過勞，卻沒人敢講，「因為圈子很小，誰敢講誰封殺。」。

知情人士爆料指出，王重正（左二）的劇組不只一次因過勞發生車禍。（圖／資料照）

▲知情人士爆料指出，王重正（左二）的劇組不只一次因過勞發生車禍。

這位影視工作人員也分享自己的經驗，其2016年7月進組開拍，預計當年10月殺青，拍攝地點在台東，劇組的工作時數為拍七休一，實際上卻是休息日中往往得在下午開始處理隔天的通告、臨演等相關事宜，甚至凌晨3、4點就得開工，真正休息的時間被壓縮，巧合的是該片的製作人同是「王重正」，當時多數人均搭乘遊覽車返回台北，有少部分人因需把車輛開回台北，因此得自行開車回去，但長時間過勞、一天能睡到3、4小時就得偷笑、前一天又整理物品到半夜的情況下，在北返的過程中不慎在國道上自撞護欄，整輛車幾乎報廢，所幸人員僅有輕微腦震盪。

車禍發生後，儘管王重正等人第一時間緊急關切慰問，表示「好好休息再出發，人沒事就好，車子那些都小事」，但隔天卻不顧劇組人員頭都還在暈、美術組甚至還得前往國道將道具領回，王便直接要求劇組出發找要拍攝用的場景，讓他忍不住大嘆，「別人的小孩死不完」。

他也呼籲，希望製作公司能建立完善的保險制度，以此應對突發狀況，保障劇組人員若不慎發生意外時，可以無壓力好好完成影視作品。同時有健康的工作工時，若需要超過12小時的工時不是只有加班費，希望能有聘用專門司機幫忙運送工作人員安全返家。

他指出，製作公司也應重視影視安全，在進組前一周須向所有人授課、開立時數證明；若製作期間超過一個月，也應列出執行計畫，送繳文化部或其他單位備存，同時在劇組內配置醫護組在現場以備不時之需，並重視劇組人員對於劇組安全衛生與救護的觀念，甚至考取相關執照，以有效避免醫護人員不足的問題。

影視人員中最操勞的是美術陳設、製片和造型組，不但工時過長，還得早到晚退。（圖／示意圖／翻攝自123RF）

▲影視人員中最操勞的是美術陳設、製片和造型組，不但工時過長，還得早到晚退。

有不具名影視工作者也指出，製作公司在人力配置部分，多因為預算關係，優先砍美術陳設以及製片組，導致人力吃緊、工作時間延長，但劇組內最操勞的就是美術、製片和造型，希望能有標準人力配置，才能真正避免類似過勞意外再度上演。

對此，王重正回應表示，發生車禍的確實是劇組的工作人員，「但發生這種事情誰也不願意，能做的都會幫忙做。」不過針對該工作人員是否在保釋後，隨即返回劇組繼續進行陳設一事，王重正否認此事。王重正指出，影視產業的人員很多，但不認識的人也很多，網路上的相關PO文者多可能不清楚實際狀況，「但一切均按照規定處理，至於車禍的結果還有待檢警單位來公布釐清。」

王重正強調，此次車禍事故原因並非是因過勞所致，礙於偵查不公開原則，相關細節也僅有當事人與檢警知道，他指出，劇組工作人員的上下班時間一切均依法依規，「沒有過勞的狀況」。他表示，目前劇組工時約分3階段，依照演員、工作人員等均有不同時數，但一切均按照合約走，「不然勞檢每天都來，合約簽的都非常清楚，該下班就下班，基本上沒有過勞的狀況，不然我們也會被罰」。

本刊也致電大愛電視台詢問相關狀況，在表明身分與來意後，大愛電視台客服原先說可以回答記者問題，不須轉接相關窗口，惟當記者實際詢問後，客服隨即表示他僅能回答節目表與播出時間，相關問題可以寄客服信箱回應，他會盡速轉達，而當記者追問剛才不是說能回答，為何現在不行，還是能否轉接相關窗口時，客服僅表示，轉接窗口需要經上級同意，且此次事件並非大愛電視台所為，為外包製作公司，相關問題可以寄信至客服信箱詢問，他會盡速轉達。

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