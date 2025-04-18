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假冒救護員幫CPR「金髮Yuki」被認證是男的！檢方認涉犯偽造文書

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

▲「Yuki」在先前的記者會中一度「孕吐」。（圖／資料照，民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市上月發生3歲男童在家中浴缸溺斃，趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」被男童父親指控根本不是義消，事後「Yuki」不僅接受媒體採訪，除堅稱自己是日本女留學生，還一度在記者會中「孕吐」，由於事情越鬧越大，「Yuki」還被爆料疑似使用假身份證、假救護證照，引起檢方主動介入調查，檢察官近日傳喚「Yuki」到案說明，訊後認定「許男」涉犯偽造文書罪嫌，無保請回。

台中市北屯區3月16日發生1名男童在家中浴缸溺斃，鄭姓父親在檢方複訊後無保請回，朝過失致死及違反兒少法偵辦。不過，事後鄭父指控當時1名身穿EMT背心、替男童CPR的人其實是假冒的緊急救護員，又被網友爆出該件背心是假的、該人持有的「CPR義工證」同樣非真。

▲▼消防局將對金髮Yuki開罰，不過人已不見了。（圖／民眾提供，下同）

▲鄭父指控，替男童CPR的人是假冒的緊急救護員。（圖／民眾提供）

事件延燒後，「Yuki」除接受媒體採訪，更現身記者會，自稱是日本女留學生，來台6年但不會說中文，全程透過手機打字（繁體中文）跟現場記者溝通，還表示自己已經懷孕，記者會尾聲時，更一度孕吐。

▲Yuki自稱懷孕、孕吐。（圖／民眾提供，下同）

▲「Yuki」在先前記者會聲稱自己是日本女留學生，不會說中文。（圖／民眾提供）

由於本案經過媒體報導，「Yuki」涉嫌使用假身份證、假救護證照的事情也引起檢方注意，台中地檢署曾發布新聞稿，表示本案現場協助救護人員中，疑有不具義消資格者急救行為不當，及所持身分證件、專業證照亦疑有偽造情事，將剪報分案，指派檢察官積極偵辦。

據了解，前天（16日）檢方已經傳喚「Yuki」到案說明，複訊後認定「許男」涉犯偽造文書罪嫌，並持續偵辦釐清；另外有關他的救護行為，是否與男童死亡有因果關係，將根據救護過程、男童相驗結果，一併釐清。

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