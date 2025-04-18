3男金門大鬧酒店反被打趴！1人頭部重創急送回台　搶救1天仍不治

記者林名揚、吳奕靖、陳韻如／金門報導

一對梁姓兄弟和鄭姓男子16日在金門一間KTV酒店歡唱飲酒，但因時間結束，酒店妹要跑檯離場，卻引發3人不滿，開始在包廂內大鬧，結果反遭打趴，其中梁姓弟弟被打到顱內出血，緊急送回台北治療，但稍早最新消息傳出，梁男經搶救後宣告不治，目前遺體已送回高雄老家，檢方也將進行相驗，以釐清詳細死因。

▲金門一家KTV酒店爆發肢體衝突，酒客被打到顱內出血，送回台搶救仍不治。（圖／記者林名揚翻攝）

據了解，梁姓兄弟及鄭男於16日晚間11時15分，前往金湖地區某家有女倍侍KTV酒店消費，但時間到點後，3人不滿坐檯女侍要跑檯離場，竟在包廂內大鬧，砸爛酒杯、酒瓶，甚至搗毀桌上物品，工作人員見狀上前制止，卻引發激烈肢體衝突，3人反遭打趴在地。

警方獲報後立即趕赴現場，發現梁姓兄弟及鄭男分別倒臥及蹲坐走廊，其中梁姓弟弟陷入昏迷，警方隨即報請消防隊派遣2輛救護車將傷者送往部立金門醫院治療，其餘相關人員則帶回分局調查釐清案情。

據了解，梁姓弟弟被打到頭部受重創，甚至顱內出血，被緊急送回台北榮總搶救，但稍早不幸消息傳出，梁男仍因傷重宣告不治，目前遺體已送回高雄老家，檢方也將進行相驗，以釐清詳細死因。