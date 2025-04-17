萬華垃圾車設點惹眾怒　郭昭巖今早現勘要市府給解方

▲萬華垃圾車設點惹眾怒，市議員郭昭巖今(17日)一早邀集工務、交通、環保、水利等局處首長，直擊高峰車流交織、交通壅塞實況。（圖／郭昭巖議員辦公室提供）



政治中心／綜合報導

台北市政府擬將45輛垃圾車遷往萬華區華中橋下堤外空間，引發地方強烈反彈，為促使市府儘速提出更可行之替代地點，市議員郭昭巖今(17日)一早邀集工務、交通、環保、水利等局處首長，再次實地會勘現場，直擊高峰車流交織、交通壅塞實況，她強調，地方長期飽受交通壓力，市府應儘速研議衝擊更小的替代方案，避免影響居民與市場營運。

郭昭巖指出，該區每日已有逾4,800輛機汽車進出，尚未包含約500輛電動拖板車與工程車。今年1至3月，當地交通違規件數更比過去三年同期平均高出5,776件，交通負荷已達臨界點，她自3月起即接獲里長陳情，隨即召開協調會，並與副市長及相關局處溝通，當時即達成共識研擬替代方案。

然而，由於市府早期溝通不即時，造成地方誤解與不滿，連署反對聲浪迅速升高，短時間內便累積超過2,000份反對連署，萬華區36位里長也聯名表達反對立場。郭昭巖此次再度帶隊會勘，就是希望市府親眼見證當地交通現況，加快尋找更合適地點。

▲郭昭巖強調，地方長期飽受交通壓力，市府應儘速研議衝擊更小的替代方案，避免影響居民與市場營運。



郭昭巖表示，華中堤外為農產、漁產公司與市場攤商集中出入地，車流量龐大且複雜，今日清晨已有大量貨車往來，她與華中里長黃世豪指出，凌晨四至五點車流其實更多，只因時間太早不便參與才排七點，夏天天亮早更危險，冬天光線不足風險更高，黃世豪提及台北市長蔣萬安於議會明確承諾郭昭巖三項原則：一、尋找衝擊最小方案；二、方案未定前維持現狀；三、未來涉及地方議題務必重視民意。

現場三局處首長皆強調，此案尚未定案，原為研擬階段，因未與區公所與里長充分溝通，才引發誤會。交通局長表示，今日親見車流交織、交通風險明顯，將請同仁先行評估現場動線改善方式，工務局長則說，將結合數據與現勘情況提出可行方案，環保局長亦承諾在郭議員協助下，重新檢討選址與環境條件。

郭昭巖最後要求交通、工務、環保局依據今日現場觀察，儘速進行交通改善與衝擊評估，並將實況納入選址考量，務必研擬出最適地點，降低對萬華居民與市場交通的負面影響。