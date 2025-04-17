金門「海上長泳+金廈泳渡」報名開跑　估3千人參加



▲「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」報名開始。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

由金門縣政府舉辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」，將於7月26日至27日於金門海域連袂登場，掀起今夏最具指標性的水域盛事。活動不僅結合專業競技、全民參與與金廈體育交流，更透過水上運動推廣觀光旅遊，打造「金門運動態，情境深體驗」的國際化體育品牌，活動報名已開放至6月20日。

今年已邁入第22屆的「金門海上長泳活動」，活動訂於7月27日（星期日）上午8時至11時，於金門烈嶼鄉習山湖公園海灣舉行，包含來自台灣本島及國際的泳友，預計吸引逾1200名泳者、超過3000人次湧入金門。

本賽事分為競賽組與休閒組，競賽組設有1000公尺距離，採500公尺折返制，特別為參加金廈泳渡的菁英選手設置男A、男B與女A組，另開放男C與女B組供一般泳者報名參加，分別限額100人與50人；休閒組則提供1000與2000公尺選項，讓不同程度的泳者都能安全參與，現場也特別規劃創意活動，包括沙灘龍舟賽與潛水艇大作戰，增添互動與趣味性。

大會設有豐富完賽禮，包括泳畢證書、紀念牌、紀念酒，並為參加次數達12次以上的泳友頒發特別獎，另外也設計了極具溫度的「佳偶泳影」活動，邀請年齡合計超過120歲的夫婦合影留念，由主辦單位製作專屬紀念證書寄送，展現對泳者的敬意與關懷。

活動前1日（7月26日），登場的「第十三屆金廈泳渡接力公開賽」更是整體活動亮點之一。該賽事由廈門椰風寨為起點，泳渡至金門烈嶼雙口海灘，全長約7000公尺，參賽者需進行二人接力泳渡。三大組別分別為男子A組（14至30歲）、男子B組（31至55歲）與女子組（14至55歲），參賽選手來自世界各地，象徵著金廈水域體育合作的具體成果與和平交流的象徵意義。

除了賽事本身，金門縣政府也強調整體活動期間將強化海域安全防護，出動專業救生人員與水上救援團隊，同時設置補給站、醫護團隊與應變小組，確保所有參與者能安心完成挑戰。活動報名已開放至6月20日，歡迎全台與海外泳者踴躍參與，一同在海天之間划出屬於自己的榮耀與回憶。報名詳情請上金門海上長泳FB粉絲專頁或致電金門體育會，電話082-311148。