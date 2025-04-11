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社會 社會焦點 保障人權

揭北檢辦案「2年無聲卡」　Steaker創辦人：失望到了極點

▲▼Steaker創辦人黃偉軒。（圖／記者高兆麟攝）

▲虛擬通貨平台Steaker創辦人黃偉軒不滿遭起訴吸金，控北檢長達2年期間未通知他開庭。（資料照／記者高兆麟攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣區塊鍊產業傳奇人物黃偉軒，因創辦的數位資產管理平台Steaker(思帝科公司)涉嫌違法吸金14.8億元，11日遭台北地檢署依《銀行法》起訴，黃偉軒在同日晚間發布個人聲明，揭露全案有超過2年期間「無聲卡(意指沒有下文)」，檢察官未通知他開庭說明，如今遭到起訴，讓他對檢方「真的失望到了極點」。

黃偉軒從台大資訊網路與媒體研究所碩士畢業後，前往Yahoo奇摩擔任軟體工程師、2018年成為秘銀科技副總裁，2019年創辦Steaker，隔年客戶總資產就突破5千萬美元等值的虛擬資產，曾2度被選為台灣區塊鍊產業年度最有影響力的21人之1。

但檢調懷疑，Steaker以年利率3.5%到88%、最大虧損為「無」等各式保本保利投資方案，招攬民眾投入USDT(泰達幣)、ETH(以太幣)、BTC(比特幣)等虛擬通貨，達到一定數量後，不定期轉入黃偉軒個人設立於FTX交易所的帳戶錢包進行策略交易，或以高息放貸套利，不但有資產混用，還有製造斷點隱匿幣流等不法情節。

全案在FTX交易所2022年聲請破產後，有投資擔心拿不回本錢而爆發，北檢11日偵查終結，認為黃偉軒等人並未詐騙投資人，但依吸金、洗錢等罪起訴黃偉軒以及Steaker技術長修敏捷、行銷長盧天心、營運長潘沂莛4人。Steaker公司下午就在官網發表聲明強調「從未有任何違法行為」，晚間黃偉軒親自在臉書說明遭偵辦期間，遞了35份訴狀說明、請求出庭，但檢察官從未通知開庭的過程。

▲▼黃偉軒Steaker吸金案。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃偉軒一度被檢察官聲押獲准，1個多月後被法院裁定交保。（資料照／記者劉昌松攝）

以下為黃偉軒個人發文內容：

久違的兩年半再次發文。

我簡單整理這兩年來的事情和時間線，後續細節有機會再說了。因為被起訴，我接下來必須投入更多心力與時間，才能為用戶和親友們（包含我自己）追回卡在 FTX 的資金。

2022 年 12 月 21 日：首次接受台北市調處詢問
2022 年 12 月 22 日：首次接受台北地檢署訊問，當日遭聲押，法院裁定羈押
2023 年 1 月 7 日：接受台北市調處詢問、台北地檢署訊問
2023 年 1 月 17 日：接受台北市調處詢問
2023 年 1 月 18 日：接受台北地檢署訊問（為最後一次在地檢署出庭訊問）
2023 年 1 月 19 日：向法院聲請停止羈押
2023 年 2 月 6 日：法院開庭審理是否具保停押
2023 年 2 月 10 日：法院裁定具保停押
（無聲卡時間）
2025年4月11日：正式被起訴

中間超過兩年的無聲卡期間，我與律師提出超過 35 份的書狀(包含答辯、陳報和解進度等) ，也曾請求開庭讓我親自說明，然而，從未通知我去開過任何一次庭。

從最一開始，我們就全力配合調查，主動提供各項資料。搜索當天，我依照檢調要求，將我個人的加密貨幣資產轉移至調查局指定的冷錢包（但隔天媒體卻以我「不願交出私鑰」作為標題），當時電腦、手機所有設備都被查扣，並完成數位鑑識。整個羈押期間，我積極提供證據和說明，也持續思考如何妥善協助用戶（其實，拂曉方案早在被搜索前就已經設計完成，只是因為羈押被迫暫停）。

從交保到現在，我們持續推動和解方案，也同步投入 FTX 的求償程序。我們委任美國紐約當地的破產專業律師團隊，全力爭取將卡在 FTX 的資產回收；同時，我們也盡最大努力回收其他可用資金，持續以自主營運的方式，儘可能補償用戶的加密貨幣損失。

今天起訴結果，沒有包含詐欺、侵佔、背信等罪名。這也印證了我從一開始就再三強調的立場：我從來沒有挪用過用戶的資產作為私人用途（事實上，我也不需要）。

至於起訴主張違反銀行法、洗錢部分，我必須重申，Steaker 從未向用戶收取法定貨幣，更沒有自己發行代幣，我們始終重視並持續宣導風險意識的重要，Steaker的運作模式，無論在產品設計、資金流動或資訊揭露上，都與坊間常見的虛擬貨幣吸金、龐式騙局，有極為巨大的差別（沒有看過吸金案在偵辦後還能自主補償，且還能跟用戶和解到這個比例的，如果有，請讓我知道）。 Steaker 因應資訊資產安全與管理營運模式所設計及分配的多鏈幣流，也不應該被當作洗錢看待。對於這部分的法律見解，我們將在後續法院審理中說明、爭取，也期待法院作出公正的判斷。

其他關於 Steaker 團隊「把所有資金放在 FTX 沒有分散」、「只是單純拿去放貸賺 5% 利息」這類不實言論與毫無根據的臆測，我也早已提供相關證據給檢方並完整說明。這幾年來，各種惡意的謠言與抹黑，我在此也不一一反駁，未來有機會再公開釐清。

過去兩年半，我並非神隱，而是持續努力處理後續營運工作，沒有發消息解釋，是因為我發現即使出面澄清，也常被民眾情緒反應模糊焦點，被來路不明的酸民抹黑與不知道實際狀況的 KOL 為了流量而加油添醋，所以我基於偵查不公開的原則，選擇將資訊提供給必要的人，例如司法機關。

我對於檢方與台灣當前的金融與社會環境，真的失望到了極點。我從沒想過，當事情發生時，人們會如此不理性，環境會如此惡劣，不同角色竟可以用各種不當手段，去達成自己的目的，而不是按照正當程序與合理邏輯處理事情。

這篇發文並不是要表示我毫無責任。我始終不曾撒手逃避，我會繼續奮戰到底，繼續努力工作、創造收入，追討所有可能追回的資金，儘可能返還給那些相信我、支持我們的用戶。

最後，對於產業中的同業朋友，我想誠懇呼籲，加密貨幣在台灣法規的定位（特別是銀行法下的定義）至關重要。加密貨幣與區塊鏈是全球未來趨勢，經歷這麼多事之後，我仍然希望台灣能跟得上世界的腳步，這需要各位的堅持與努力，也需要社會制度的支持與理解。

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