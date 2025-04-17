護國神山的後盾！　台積電配偶寧降職：我不要辭職

▲艾俐一直希望保有在北部的公職工作，即使婚後隨先生搬到新竹，仍每天開車至新竹高鐵旁的嘟嘟房停車，轉搭高鐵，再轉台北捷運上班。圖為艾俐今年辭去公職後，來到竹北高鐵特區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣坐擁科技業護國群山，關鍵原因，是一批高度專業化的工程師與技術人力；而在超長工時、超強責任制、超高生產力背後，是一群撐起竹科家庭的女人。這群女人是矽盾的後盾，近年逐漸被「竹科媽媽」一詞概括。人人都道她們住天空城堡，提愛馬仕包包，事實上，她們大多來自新竹以外縣市，在各領域累積不同專業，背景多元，因婚育來到新竹，許多人放棄事業，在沒有育兒後援的情況下，成為全職媽媽。

我們訪談數名竹科全職媽媽，她們曾是公務員、公關、記者、工程師、鋼琴老師、金融分析師，有人曾任職外商，大多曾升至管理職，或差一步就升主管。在「生」與「升」之間，她們為何辭去工作、告別職場的意氣風發，「暫時轉職」成全職媽媽？

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編者按

新竹科學園區今年將迎來成立45週年，全球科技競爭與大國博弈之下，台灣的半導體產業在地緣政治中扮演極關鍵角色。在竹科生活的女人們，過著什麼樣的生活？本刊推出〈晶片戰爭沒有女人的臉〉系列深度報導，本篇為第一篇，聚焦那些為了育兒，暫時放棄夢幻工作的女人，以及她們曾經的職場生活。



「聽得見我說話嗎？」艾俐（化名，41歲）從電話那頭對我大喊，伴隨宏亮的孩童哭聲。她扯開嗓門道歉，「小孩又在哭，再等我一下…」

育兒路缺後援 媽媽承接重擔

這不是第一個在話筒中對我喊叫的竹科媽媽，也不是最後一個。2024年中，公務員艾俐剛結束育嬰留停，回職復薪。她先生任職台積電，業務繁忙，總不在家吃晚餐。艾俐下班例行公事，是衝出辦公室，在竹北車陣中飛車至幼兒園（家長遲到須繳延托費，而她已繳多次），隨後是「一打二」戰鬥晚餐時間。晚餐結束，她會讓孩子們看十來分鐘電視，抓緊時間扒幾口飯菜，一邊盯著孩子，洗碗、洗尿濕的睡袋，再給孩子洗澡、刷牙、換睡衣、哄睡。先生約莫10點到家，一旦發出聲響，孩子會醒來、衝出去找爸爸。這時艾俐會很想罵老公：「你是來亂的嗎？」

隔日，艾俐清晨7時起床，「餵奶、叫孩子去大便、洗屁股、換衣服、拿書包，我自己也要化妝換衣服，開車送他們上學。每一天，我胃都繃著。」她補充，「我老公和我們這棟（社區）的爸爸們，早上怕塞車，都騎機車上班，順便送孩子上學。但我覺得一台摩托車載2個孩子，太危險，所以還是我開車接送。」

竹科帶來大量科技業人口，據新竹市稅務局統計，新竹市5年內新增超過1.2萬戶；以緊鄰科學園區的關新里為例，設里10年，人口破6,000人，9成來自外地。這些家庭育兒缺乏親友支援，加上新竹托育資源供不應求，育兒責任往往落在媽媽身上。

2024年底，艾俐復職後，某日上級長官視察，她身為承辦人，須7時40分抵達活動現場，但先生8時30分要進公司，她只好請年近7旬的公婆清晨從台北開車至新竹，與先生「交接」送孩子上學。她在家庭群組歉然留言：「爸媽，我出門了，要換的衣服我放桌上，奶瓶放奶粉前，老大5湯匙，老二4湯匙，謝謝爸媽支援。」留言時間，是清晨6時53分。

公婆馳援，這已令她非常感激。只是孩子醒來見不到媽媽，一陣哭鬧，公婆招架不住，緊急call out視訊，但她正堵在上班車潮，差點迷路，「我點開視訊說：『媽媽晚上去接你，媽媽快遲到了，掰掰。』」她狠下心把電話掛了，「後來想想，我小孩很可憐，才念幼兒園就6點半被挖起來…我公婆有慢性病，還特地過來幫我接送小孩。我有必要因為復職，把生活搞成這樣嗎？」

2024年夏天，我與艾俐相約見面採訪，她與我改期，原因是先生忽然身體不適、自行騎摩托車就醫，院方卻打來要家屬立刻到院。她在新竹舉目無親，鄰居又出門了，找不到人幫顧小孩，只能抓著2個幼兒直奔醫院。到院得知先生需轉院，一家四口跳上救護車，小孩嚇哭了，她趕緊打電話給台北的婆婆求救。

婚後移居竹科 降職等保工作

甜蜜的負荷，是循環往復的一地雞毛。只是孩子誕生之前，她的人生不是這樣的。艾俐來自中南部小鎮，母親靠一份基層公務員薪水，獨立養大她。公職，對她而言意味著穩定，穩定到足以撐起原本不大安穩的家。2008年，她考上公務員，服務於雙北地區，隔年報考碩士班，夢想在公職之路貢獻所學。

「如果我曾有過追求的夢，那就是：一定要當到督學。督學，是我的天菜工作。」熬了幾年，她成了督學；婚後隨先生遷徙，成為竹科新移民。即使懷孕，她也不想放棄公職，每天開車轉高鐵再擠捷運，三班轉換、兩地通勤，往返新竹台北，直到臨盆。

疫情期間，她申請育嬰留停，「24小時育兒完全無休，這比連續上班還讓人崩潰。日夜帶小孩，產後我常哭，會突然看老公不爽，常吵架。」她瀕臨崩潰，請媽媽從中南部搬到新竹短期支援，「我連去一趟7-11，都覺得很開心。」

艾俐意識到再也無法通勤工作，復職商調至竹苗公部門。只是地方員額有限，唯一選擇是自降職等。「上班前，有人在打聽：我會不會一來（新單位），又馬上請育嬰留停？我回答：不會。」

艾俐撐到任用她的長官離職，才敢懷二胎。2023年，眼看育嬰留停額度就快請滿，先生問她要不要辭公務員，專職家管？她拒絕了。她花十多年爬到九職等，為了調到竹苗，已自願降至八職等，但工作意義遠不止於職等。「我跟老公說我不要辭職，我要復職。這工作是我辛辛苦苦考來的，我不想放棄。我想兼顧工作和生活。讓我再試試。」

她確實試過了。採訪她半年有餘，她不只一次傳來訊息，「我快撐不下去了…」2024年底，復職數個月後，她遞出辭呈。

「明天起，我就少了一張社會名片。社會看我的眼光，就只是個二寶媽。」2025年春天，艾俐回機關跑離職流程。離職日，我們約在竹北碰面。她談起辭職前，孩子曾聽她講工作電話，覺得媽媽好像很厲害，「我跟小孩說，媽媽辭職之後，就沒有聽起來很厲害的工作了，但會有多點時間陪你們，這樣OK嗎？他們說，OK啊。」訪談結束，她悠悠走去停車場。這個傍晚，她不再飆車接孩子，也終於無需再繳延托費。



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