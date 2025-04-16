IDF輪煞故障卡馬公機場！跑道關閉急拖吊　1179旅客苦等3小時

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

澎湖馬公機場今（16日）發生戰機降落事故，一架IDF型戰機，於上午執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪煞系統故障卡在跑道上，所幸人員安全，民航局也立即關閉跑道。稍早，機場已於下午3時18分恢復正常起降，此次事故造成機場暫停起降長達3小時。共29航班受到影響，受影響旅客1179人。

▲IDF戰機輪煞系統故障，卡在馬公機場跑道上 。（圖／記者陳洋翻攝）

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▲馬公機場因軍機事故造成班機延誤，旅客只能在場等候 。（圖／記者陳洋翻攝）

稍早記者前往機場，可看見許多旅客早早就抵達現場，卻因事故造成班機延誤在大廳等候，有民眾表示：「多多少少有影響到行程，但這是突發狀況，航空公司也無法控制，只能耐心等待囉」，但也有旅行團導遊表示：「在台灣的遊覽車、餐食準備都受到此次事故影響，需要重新調整」。

馬公航空站航務組長黃偉宏表示，今日中午12點15分接到通報，一架軍機因事故停於跑道上，遂立即關閉跑道，後於下午3時18分恢復正常起降，關閉時長3個小時3分，影響航班29班（到站12班、離站17班）、受影響旅客1179人（到站438人、離站741人），造成旅客不便，深表歉意。