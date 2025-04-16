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防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄

▲防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄。（圖／記者游瓊華攝）

▲防堵大補帖！補教全國總會攜手3大參考書出版龍頭簽合作備忘錄。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

為了遏止坊間不少不肖補習班業者，盜版高中、國中、國小題庫教材，減少「大補帖」流竄，以及侵權事件。中華民國補習教育全國總會宣布與康軒文教、翰林教育科技、南一萬通等國內三大出版社簽訂合作備忘錄，當中包括合法題庫採購，透過集體議價模式，壓低取得合法教材的成本，同步建立數位轉型基礎建設。

翰林教育科技董事長陳威任表示，出版教材產業產值年營業額達到百億元，但光是盜版、侵權等，包括題庫、光碟、講義等，坊間俗稱的大補帖，各項加總損失就逼近10億元，「大補帖看似方便、便宜，但不少錯誤百出，也無專業勘誤，也影響學生權益！」

中華民國補習教育全國總會長楊佳叡表示，補教業常傳出使用未經授權的題庫教材而觸法的案例，日前就有曾有補習班使用盜版題庫且向學生收費，教材前後共賣不到幾萬元，但遭員工檢舉，反被開罰百萬元高額罰款，更損及自身機構和全體補教聲譽，得不償失。

楊佳叡指出，這次合作與三大出版社推出合法題庫採購，透過集體議價模式，壓低取得合法教材的成本，同步建立數位轉型基礎建設，讓會員以合理價格取得高品質的教學輔助資源，未來將逐步協助業者導入便捷、專業的數位工具，加速教育科技應用落地，協助眾多學生的學習成長。

中華民國補習教育全國總會為協助全國近4800家會員，落實合法使用教材、降低營運風險，並強化教學品質、提升競爭力，此次合作代表18縣市補教協會與國內三大教科書出版社簽署合作備忘錄，南一書局蘇偉銓董事長、翰林教育科技陳威任董事長、康軒文教黃輝鐘總經理等也允諾，會因應課綱調整、考情趨勢，將持續優化產品內容，打造具競爭力的教學輔助系統。

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