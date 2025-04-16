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裝備數量僅次美軍伯克級　陸最新批次052D渭南艦亮相入列

▲▼中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦使用H/PJ-12型7管30毫米艦炮擊靶彈。長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號）

▲ 中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦使用H/PJ-12型7管30毫米艦炮擊靶彈。長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸軍媒近日公開南部戰區海軍演訓情況，透露最新第四批次打造的052D型驅逐艦「渭南艦」已正式入列南海艦隊。預計這款平均滿載排水量7000噸的大型防空驅逐艦將在2027年底達到38艘，其規模在全球僅次於美軍伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）。

據「南海艦隊」微信公眾號近日指出，「南部戰區海軍某訓練中心組織多艘艦艇奔赴南海某海域，開展高強度、實戰化全訓考核。在複雜電磁環境下，各艘艦圍繞聯合反潛、防空反導、近距反擊等科目，錘煉協同作戰能力，全面檢驗新型艦艇的綜合作戰效能。」

報導曝光了最新第四批次打造052D型導彈驅逐艦舷號166「渭南艦」已正式服役，與第一批次打造的舷號175「銀川艦」共同進行海上防空反導作戰演訓。從照片可以看到，位在前方的長沙艦使用 H/PJ-12 型 7 管 30 毫米艦進行炮擊，被擊中的靶彈就墜落在距離艦艇相當近的海上。

▲▼中國海軍公開南海艦隊演訓實況，前方第一批次052D型長沙艦使用H/PJ-12型7管30毫米艦炮擊靶彈。長沙艦與後方最新第四批次渭南艦在主桅桿搭載雷達有著明顯區別。（圖／翻攝自「南海艦隊」微信公眾號）

值得注意的是，相較於前方長沙艦主桅桿搭載圓球狀的雷達罩，後方渭南艦則是搭設368型「板磚式」雙面旋轉電子掃描有源相控陣雷達，其採用X波段，具備多目標跟蹤和處理能力，增強對海空目標的態勢感知和快速反應能力，能為近程防空反導系統提供目標指示信息，有利於 052D艦的低空補盲。

除了雷達的更新，相較於早期前三批次打造的052D艦，最新批次還在機庫及飛行甲板增大了面積，能夠方便搭載10噸級直 - 20F反潛直升機，大幅度提升航空搜潛和反潛作業能力，在複雜的海戰環境中具備更強的反潛作戰能力。而從第二批次打造的155「南京艦」開始，後續艦艇都用1130型近防炮取代了原本的730型近防炮，提升攔截超音速來襲反艦導彈能力。

公開資料顯示，最新入列的渭南艦為第四批次打造052D型驅逐艦的2號艦，這代表著過去已服役的第一批次8艘、第二批次5艘、第三批次12艘，中國海軍已裝備共計27艘平均滿載排水量7000噸的大型防空驅逐艦。消息指出，第四批次的052D艦，2027年底建造數量有望達到13艘，也就是說整體數量將達到38艘，裝備規模僅次於美國海軍伯克級級驅逐艦的73艘，處於全球第二大防空驅逐艦的地位。

▲▼美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）

▲ 美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）

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