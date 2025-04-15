小心高溫曬出毒！　專家呼籲車內勿放「芳香劑」：夏天更毒

▲ 「無毒教母」譚敦慈指出，要避免吸入甲醛傷身，車內記得不要放置芳香劑，且行車前記得打開車門、窗戶後，先來回開關門數次、讓空氣流通後再上車。。（圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

4月已經過了一半，天氣也越來越炎熱。民眾在開車前，切記務必要讓車內空氣先流通一下，因為過去曾有案例，由於某知名品牌的車子車內隔音棉疑似甲醛超標，在高溫曝曬下讓有毒物質釋出，導致一半的買車客戶罹患血癌。「無毒教母」譚敦慈也指出，要避免吸入甲醛傷身，車內記得不要放置芳香劑，且行車前記得打開車門、窗戶後，先來回開關門數次、讓空氣流通後再上車。

2019年，某陸產知名汽車廠牌曾爆出車內隔音棉疑似甲醛超標，導致83位購買該品牌車輛的車主相繼罹患血癌。近日，「無毒宅設計師」錢毅在節目《醫點不誇張》提起此事，表示這件事情之所以爆發，是因為當年買那品牌車子的車主「大概將近快要一半得到血癌，因為每天都吸。後來回去找原因，才發現車子用的隔音棉，都是有毒的物質。」

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「無毒教母」譚敦慈也在節目中分享，關於甲醛危害，自己在買車時便會特別注意，有些廠牌會聲明車子「內裝不含甲醛」，值得先考慮。若無法精準確認內裝是否含甲醛也沒關係，向她平時停車都停在戶外，因此在上車前會先打開車門、搖下車窗，先在車外藉由來回開關車門，加速車內通風、避免有害物質悶在裡面。

譚敦慈補充，除了車子內裝可能含有害物質外，芳香劑也要注意，她個人不太建議在車內放置芳香劑，因為芳香劑的香味能持久不散，主要是靠「定香劑」，其中很常含有塑化劑，部分來路不明的芳香劑還可能混合有機溶劑，放在車內又遇到夏日高溫，恐怕會導致有毒物質增多。

譚敦慈提到，過去有位計程車司機覺得自己「怎麼老是忘東忘西」，後來才發現禍首可能是車上的芳香劑造成。並表示：「外面空汙已經夠嚴重了，我們不要再放芳香劑來蓋這些臭味，其實反而增加更多有毒物質。」

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