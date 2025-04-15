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生吐司吃2片「血糖狂飆」！醫師給3點建議

▲▼吐司,麵包。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師分享患者的問題，並稱生吐司吃2片就容易超果血糖穩定的建議範圍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

對於糖尿病患者而言，如何控制血糖是相當重要的課題，一旦失控的話，恐怕對身體造成嚴重影響。對此，醫師劉博仁表示，雖然生吐司十分美味，但裡面包含的成分是精緻澱粉及奶油、糖分，會導致血糖快速上升，尤其是生吐司單吃2片就可能超過血糖穩定的範圍，吃的時候務必留意。

營養功能醫學專家劉博仁近日在臉書發文，解答一位患者提出的問題，「血糖控制不好的人吃吐司或者是生吐司有不同影響嗎？」劉博仁指出，生吐司因口感濕潤柔軟、帶有淡淡奶香而受到喜愛，但其實它並非「生的沒烤過」，而是使用高品質原料如鮮奶、生奶油和蜂蜜製作，更加柔軟濕潤。

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劉博仁解釋，不論是生吐司還是普通吐司，主要成分都是高筋小麥麵粉，即精緻澱粉。這類澱粉屬於高升糖指數（GI）食物，會使血糖快速上升，隨後可能迅速下降，引起「血糖震盪」，讓人感到疲倦及容易餓，對糖尿病患者和減重者特別不利。

他進一步指出，生吐司因添加較多奶油與糖分，雖然口感濕潤且飽足感較佳，但整體熱量與升糖負荷（GL）偏高，若單吃兩片，很容易超過血糖穩定的建議範圍。為了健康，劉博仁建議以下三點：

一、吐司不要單獨吃，可搭配蛋白質（如水煮蛋、無糖豆漿）與好油脂（如酪梨、堅果醬）。

二、若能選擇含膳食纖維較多的全麥吐司，或加入亞麻籽、糙米粉等成分，會更理想。

三、控制份量非常重要，建議一餐以1至2片為限。

劉博仁強調，偶爾享受一片生吐司當然沒問題，重點在於如何搭配與掌握份量，讓飲食既能療癒心靈，也能穩定健康。

 
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