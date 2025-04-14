快訊／警衝豪宅抄查德州撲克賭場　清查賭客驚見男星韓亞諾

記者陸運陞／新北報導

新北市中和警方，日前破獲德州撲克賭場藏身於高級社區，另聘請女荷官穿著低胸緊身上衣，吸引賭客前來。警方上門查緝，逮捕現場負責人、工作人員及賭客共21人。赫然發現曾與樂天女孩「琳妲」林羿禎交往的男星韓亞諾，也在賭客名單之中，警方隨即將所有人帶回偵辦。

▲警方查獲豪宅賭場，清查賭客驚見男星韓亞諾。（圖／記者陸運陞翻攝、翻攝自Instagram）

據了解，身高185公分的韓亞諾曾為籃球員，現轉往從事演藝戲劇、模特兒相關工作，並參加演出電視劇《幸福，近在咫尺》，也和亞洲天王周杰倫一同拍攝手機廣告；去年傳出與樂天女孩「琳妲」林羿禎有過一段情，但因女方不滿韓與女性友人傳送曖昧訊息，去年傳出分手，但今年就復合並共遊杜拜。

▲警方查獲豪宅賭場，聘請爆乳女荷官攬客。（圖／記者陸運陞翻攝）

韓亞諾與與「琳妲」林羿禎重修舊好後，目前共同經營健康美容館及自創品牌內褲為副業，2人更進一步成為事業夥伴；而韓亞諾也時常在YouTube參加德州撲克比賽直播；沒想到如今卻因為友人介紹，到中和德州撲克賭場，非法賭博遭到警方查獲，並依違反《社維法》移送裁罰。

▲警方查獲德州撲克賭場，驚見男星韓亞諾在列。（圖／翻攝自Instagram／arnold_han）