18歲生日！父帶小三回家逼母離婚　她超錯愕：媽像垃圾被趕出家門

▲出軌多年的爸爸在原PO18歲生日當天，帶小三回家逼母離婚，讓她相當錯愕。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

長輩婚姻失和，見證衝突的晚輩往往也很痛苦。一名女網友痛訴，父親在她18歲生日當天將小三帶回家，逼迫母親簽下離婚協議、打包行李離開，讓兄妹倆震驚又心碎。身為女兒的她，更心疼母親明知丈夫外遇多年，仍為家庭默默付出，如今卻被「像丟垃圾一樣趕出家門」，不禁情緒崩潰大哭，也直言若是自己，一定會提告到底。

針對有人在Dcard分享母親外遇的經歷，原PO也有感而發地在留言區，還原令人錯愕的家庭劇變。她表示，父親長年劈腿，但家中除了母親，其他人對此渾然不知情。直到身為女兒的她高中滿18歲當天，父親竟帶著小三回家，當著全家的面要求母親「滾出去」，並遞上離婚協議書。當時兄妹倆見狀嚇傻，無法相信眼前的景象。

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讓原PO更加心碎的是，母親並沒有哭鬧，而是默默簽下文件、進房間收拾行李離開。母親坦言，早已知道枕邊人外遇多年，卻為了維護家庭與孩子成長，選擇一再隱忍。母親說，不希望影響兄妹倆的童年，因此選擇沉默，直到被逼得無路可退，才決定放手。

原PO提到，當下她情緒潰堤，想到母親為家庭付出甚多，不僅照顧阿公、阿嬤，就連2名姑姑在出嫁前也由她服侍打點，甚至每天清晨載丈夫、姑姑、自己與哥哥上班、上學，並親手準備每1份便當。阿公、阿嬤住院時，母親也日夜陪伴，還要回家打掃環境、煮飯、洗衣，一刻不得閒。

然而，像媽媽這樣一名為家庭奉獻半輩子的女性，卻在毫無預警下被丈夫像丟垃圾一樣趕出家門，曾經的枕邊人甚至馬上換了門鎖，毫無情分可言。原PO表示，她與哥哥極力反對父親的做法，但母親卻勸他們「不要為了媽媽吵架」。

之後，母親暫時借住在教會2個月，哥哥幫母親找房子、安排清潔工的職務，生活才漸漸穩定下來。原PO對此感慨萬千，直言母親為家庭操勞，用其半生30年的女傭般生活，到頭來卻被丈夫一句「黃臉婆、不會工作、不會打扮的女人」掃地出門。原PO憤怒表示，若此事發生在自己身上，她一定會把父親提告到底。

留言引發其他網友熱議，相繼安慰「後來妳媽媽還好嗎？就是一個人住在外面會不會很孤單？妳有常常去看她嗎？我家目前也是這樣」、「妳媽媽真偉大」、「其實我覺得很可悲，不懂為什麼要過得那麼委屈，我很愛我媽所以真的不想看到她這樣」、「媽媽這一輩子有妳跟哥哥2個孩子就夠值得」、「我看到哭，媽媽好可憐」。

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