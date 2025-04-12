大阪世博今開幕！必看亮點「全球最大木造建築」曝　天皇現身

▲大阪世博的「大圓屋頂迴廊」已獲得金氏世界紀錄認證。（圖／翻攝自世博官網）



記者王佩翊／編譯

大阪世博12日下午在大阪市此花區夢洲舉辦開幕儀式，日本德仁天皇、雅子皇后、首相石破茂以及世博名譽總裁秋篠宮與紀子妃皆出席此次盛典。大阪關西世博擁有多個必看亮點，其中包含日本新生代建築師藤本壯介操刀的木造建築「大圓屋頂迴廊」（又稱大屋頂環），更是在3月4日獲得金氏世界紀錄認證為全球最大木造建築。

德仁天皇12日蒞臨大阪關西世博開幕儀式。他在致詞時表示，2025關西世博會能在眾多國家與國際機構參與下，於夢洲舉辦，深感欣慰，同時祝福世博能圓滿成功。首相石破茂則說，這次世博將提供全世界人類對話與交流的平台，希望藉由這個機會，向全球展現嶄新的日本樣貌。

2025大阪世界博覽會以「設計生命閃耀的未來社會」為主題，將一路舉辦至10月13日，共計184天，並由來自全球158個國家與地區的展館共同參與。

本次會場中其中最引人期待的，就是象徵團結與多樣性的超大型「大圓屋頂迴廊」，以「多元之中也能合而為一」為主題，整體木造結構全長約2公里、高約20公尺，其下方是步道迴廊，上方有屋頂遮陽，總面積逾6萬平方公尺。

這個由知名建築師藤本壯介操刀的木造建築更在3月4日獲金氏世界紀錄認證為「全球最大木造建築」。

此外，人力資源服務公司保聖那集團的展館PASONA NATUREVERSE也將展現最新醫療技術。該展館主題為感謝生命，以菊石的螺旋為靈感，設計成由菊石、海螺與DNA 等自然螺旋構成的大型展演空間。同時也讓原子小金剛及怪醫黑傑克現身介紹影片，帶領觀眾探索醫療與生命。

其中最值得注意的是，參展者可以看到由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造的迷你心臟跳動的模樣感受心動，藉由迷你iPS心臟實際跳動的模樣，向全球傳達創造醫療的未來及生命未來新科技的可能性。