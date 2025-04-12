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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團指二階連署達標！　王鴻薇：請支持者出門投下反對票

▲▼國民黨團召開 民進黨 抗中是工作 ????台是生活 記者會 王鴻薇 羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」今（12日）公告，收件數正式突破35,000 份，距離目標 45,000 份就差臨門一腳，呼籲民眾快來連署。對此，王鴻薇指出，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗，也沒有人應該害怕，她並懇請支持者出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋，主宰人民的生活，不要讓監督制衡的力量被消音，不要讓社會繼續陷入嚴重的仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

王鴻薇指出，自立委補選以來，歷經多次選舉，一直以來都受到中山北松山民眾的肯定，立委在任兩年，就獲得國會媒體評鑑第三名、口袋國會評鑑優秀立委，都獲得肯定，真金不怕火煉，她絕不怕接受任何考驗，也沒有人應該害怕，因為民進黨的惡罷，不只是在挑戰選區立委，更是在挑戰質疑中山北松山選民的決定。

王鴻薇提到，她過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性人物，自始自終就預設二階通過，自惡罷開始至今，這些青鳥、側翼、罷免團體結合民進黨黨公職，全面啟動推行惡罷，執政黨立委癱瘓國會，裡應外合，傷害台灣社會，影響國家甚鉅。

王鴻薇說明，過去這段時間，罷免團體不只是針對她，用造假圖片、以及捏造假訊息以及犯罪的手法，至少她個人就報警四次，也都有鎖定犯罪人員，惡罷不斷的煽動民眾，進行仇恨動員，令人不齒，她會以最正面的態度迎戰，以九成的政見達成率，已推動的各項民生法案來面對，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負各位的支持。

王鴻薇最後也呼籲，懇請她的支持者出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋，主宰人民的生活，不要讓監督制衡的力量被消音，不要讓社會繼續陷入嚴重的仇恨與對立，讓惡罷退散，讓國家安定，讓執政黨知道這條路不可行。

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