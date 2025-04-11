安裝「繩網」才15天又墜亡　台中勤美誠品將全部換成「鐵網」

▲▼台中勤美上月才加裝防護繩網，仍難以阻止墜樓，目前規劃改裝鐵網。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中勤美誠品綠園商場在2月、3月各有一起墜樓死亡案，商場為防止憾事再度發生，在3月27日就全面完成加裝防護繩網，不料才僅15天，今（11）日凌晨仍然發生第3件，商場表示，正規劃改裝鐵網，以免輕易被破壞，並呼籲民眾生命珍貴，大家應彼此關懷，勇於求助。

2月24日下午2時許，一名男子自勤美11樓停車場墜落，倒臥在咖啡廳外人行道，當場死亡；3月18日下午3時許，23歲的蔡姓女子同樣自11樓停車場墜落死亡。

商場為了避免憾事再次發生，3月21日著手進行停車場防護網措施，27日完成加裝，不料還是被民眾破壞，26歲梁姓女子凌晨1點多被發現倒臥在咖啡廳外面。

勤美商場po文表達深感哀痛，也向逝者表達誠摯的哀悼，更呼籲大家彼此關懷，勇於求助，強化支持與預防措施，並請勿散播未經證實資訊，共同守護理性溫暖社會。

商場人員表示，雖然已全面加裝防護繩網，但還是難以預防民眾的破壞，因此將會改裝鐵網，阻止憾事發生。

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