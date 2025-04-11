店門口「47天3人墜樓亡」　台中最苦星巴克無奈嘆：還是要做生意

▲台中勤美星巴克店外47天內發生3起墜樓死亡，店員無奈表示，還是要做生意啊。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中勤美誠品商場星巴克店外今（11）日凌晨1時許又發生墜樓案，這是47天來第3起死亡案，死者都是倒臥在咖啡廳外人行道，恐怖巧合令人毛骨悚然，賣場人員連夜已清理完畢，地上看不出跡象，遭受「波及」的星巴克上午仍照常營業，店員無奈表示，他們還是要做生意啊。

26歲梁姓女子今天凌晨1點多被發現倒臥在咖啡廳外人行道上，頭顱破裂，已經沒有呼吸心跳，救護人員緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，仍宣告不治。

警方調查發現，梁女凌晨0時53分獨自搭乘電梯到11樓停車場，破壞防護繩網後，隨即發生憾事。詳細原因還有待進一步釐清。

據了解，這是勤美誠品、同一地點47天內發生的第3起墜樓死亡案。2月24日下午2時許，一名男子自11樓處墜落，倒臥在咖啡廳外人行道、面部朝上當場死亡；事隔23天，3月18日下午3時許，另名23歲的蔡姓女子同樣自11樓停車場墜落死亡。

星巴克上午仍照常營業，店員無奈表示，不清楚事發過程，僅說我「們還是要做生意啊」。

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▼勤美誠品近日接連傳出多起墜樓死亡案。（圖／記者許權毅攝）