快訊／大雨沖走下水道工人！搜救8小時未找到　明鎖定熱點搜尋

▲桃園工人遭水沖走，警消找到人了。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

中央氣象署10日上午針對9縣市發布大雨特報，其中雙北、桃園市均在名單內。而桃園市桃園區八德區永福西街與桃德路口，10日上午10時21分左右，一名工人正在施作下水道整理纜線工程時，疑似受暴雨影響，人當場遭湍急的水流沖走。警消獲報趕抵現場，緊急搜救8小時後，仍未找到工人，目前搜救工作先暫時停止，將於明天上午9時在茄苳溪下游沿岸進行搜尋。

桃園市勞檢處指出，接獲通報八德區下水道工程49歲鄧姓工人上午修繕下水纜線修繕工程時，遭湍急水流沖走失聯，勞檢處立即派員到場進行職災稽查，調查初步結果，發現本案事業單位未使勞工於人孔內部從事下水道纜線檢查整理作業前，提前設置防止勞工落水、溺水設施，且未就中央氣象署已針對桃園市發佈豪雨特報等訊息，評估下水道水勢與調整勞工作業內容，亦未設置專責警戒人員，導致鄧姓勞工作業期間遭湍急之水流沖走。

勞檢處表示，事發後，除消防局等單位正沿線搜救中，目前尚未尋獲失聯工人，但雇主已違反職安法第6條部分，將處行政罰鍰3至30萬元，同時立即對施工雇主做出勒令停工處分。

八德區公所也說明，該雇主向區公所申請雨水下水道巡檢清疏及設施修繕工程，今天上午8時許進場施工。但在上午10時許，因強降雨導致瞬間雨水湧入下水道，致使工人來不及逃離遭大水沖走。