鄭宗哲迎大聯盟初登場　AIT發文恭賀：為台灣棒球選手大放異彩驕傲

▲鄭宗哲。(圖/截自海盜官方threads,下同)

記者郭運興/台北報導

旅美台灣好手鄭宗哲於美國時間4月9日迎來大聯盟初登場,最終在13局延長大戰,助海盜以2比1驚險奪勝。對此,美國在台協會AIT表示,熱烈恭喜鄭宗哲,首次亮相大聯盟,不僅成功上壘,還順利抓到兩個出局數,他們為台灣棒球選手再次在棒球舞台上大放異彩感到驕傲!

鄭宗哲2019年以國際自由球員身分與海盜簽約,5年間歷經新人聯盟至3A,今年大聯盟春訓14場比賽打擊率高達.353、OPS 1.047,表現不俗,讓教練團留下印象,海盜也將鄭宗哲從3A拉上大聯盟,美國時間9日他也迎來初登場,被列入海盜與紅雀一戰的先發陣容,排第9棒鎮守游擊位置。

對此,美國在台協會AIT發文恭賀,熱烈恭喜台灣旅美球員鄭宗哲在匹茲堡海盜隊的大聯盟初登場,美國時間4月9日,鄭宗哲首次亮相大聯盟,不僅成功上壘,還順利抓到兩個出局數,幫助海盜以2比1贏球。他們為台灣棒球選手再次在棒球舞台上大放異彩感到驕傲!

原文:

A huge congratulations to Tsung-Che Cheng on his MLB debut with the Pittsburgh Pirates! On April 9th, Cheng made his first appearance in Major League Baseball, reaching base and making two defensive outs, contributing to the Pirates' 2-1 victory over the St. Louis Cardinals. We are incredib