郭台銘「2天蒸發496億」　一票股民崩潰曝高價：要被套一陣子了

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（7日）鴻海下跌15元、跌停價138.5元作收，今日則是盤中跌停報125元，兩天共跌掉28.5元，等於鴻海前董事長郭台銘身價共蒸發496.52億元。有股民也哀號，買在197元高價，尋求同溫層「看來要被套一陣子了。」底下網友也崩潰簽到，「217元，沒人比我高吧？」「211元...報到」。

一名男網友在Dcard苦臉直呼，昨天台股一片慘綠，他好奇拋問「有買鴻海的人，被套在幾樓？」他下秒也自曝，自己買在197元高價，並悲嘆「應該可以安慰很多人，看來要被套一陣子了。」

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文章曝光後，一票股民崩潰現身簽到，「217元，沒人比我高吧？」「195元4張」、「147元四張，從賺20幾萬變倒賠」、「我買180到215元停利，後面手賤去追220元」、「211元...報到」、「1張99元，一直抱著沒賣，現在也不用賣了」、「172元10張」、「174元，3800股」、「193.5元4張，準備無限攤平」、「169兩張」、「205元2張」、「186元半張，還有錢錢可以攤平，有生之年看到這麼誇張的一片綠」。

也有網友卡位等低點進場，「鴻海會到100元以下，非常高機率」、「前年98元買、去年204元賣，看來我是對的，現在又可以逢低買進了」、「我在等跌倒70-80元左右進場」、「2020年買到70-80元，去年開始陸續出貨，現在剩6至7張」。

台股今（8）日量能噴出，指數震盪劇烈，午盤上市逾496檔、近500檔跌停，指數崩跌千點回測18200點，台積電（2330）盤中跌逾半根，鴻海（2317）摜至跌停，股價來到125元，跌幅9.75%。

開盤僅2小時，台股已爆逾4000億大量，與前一日量縮形成明顯反差，全日預估量逾6900億元，鴻海、凱基金（2883）、群創（3481）與中信金（2891）皆出現逾10萬張以上的成交量，其中鴻海27萬張大量為上市成交王。

截至2025年2月底止，郭台銘持有約174萬張鴻海股票，無奈受到川普關稅重拳襲擊，這2天內在賣壓鎖盤之下，股價共跌掉28.5元，等於郭台銘蒸發496.52億元。