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惠譽下調主權信用評級　陸財政部：有失偏頗、不認可

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

▲大陸主權信用評級近年被多家機構下調。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前發布報告，將中國大陸的主權信用評級從A+調降至A，理由是中國公共財政持續轉弱，公共債務迅速上升。對此，大陸財政部表示，惠譽下調評級有失偏頗，不能充分客觀反映中國實際情況和國際國內市場對中國經濟回升向好的一致認知，「對此我們深表遺憾、不予認可。」

大陸財政部提到，本次復評過程中，他們與惠譽評級團隊進行了大量深入溝通，惠譽方面雖承認中國較其他同評級經濟體具有更為穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評級方法。

大陸財政部強調，下調主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映中國的實際情況和國際國內市場對中國經濟回升向好的一致認知，「對此我們深表遺憾、不予認可。」

▲江蘇一間工廠正在生產5G光學元件。（圖／CFP）

大陸財政部指出，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，經濟高質量發展大勢也沒有變。2024年，國內生產總值134.9萬億元、增長5%，增速居世界主要經濟體前列。

大陸財政部說，當前，從生產要素看，中國人才紅利、存量資本、技術進步等優勢進一步累積；從結構轉型看，新興經濟、城鎮化、市場化改革等潛力巨大；從宏觀政策看，逆週期調控效能不斷提升，深化改革開放成效不斷顯現，經濟向好發展的勢頭不斷鞏固增強。

大陸財政部還說，今年以來，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展質量穩步提高。近期，IMF、世界銀行都上調了2025年中國經濟增速，聯合國、OECD預測今年中國GDP增速也都在4.5%以上，接近中國政府確定的5%左右預期增長目標。國際資本市場也紛紛重估中國資產，看多中國。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

大陸財政部指出，總體看，中國經濟增長的內生動力、市場活力、政策效能、發展韌性都有了全方位提升，向好勢頭在持續鞏固，新的增長空間正在打開。下一步，中國將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，更加註重打好政策「組合拳」。

大陸財政部還提到，財政政策會加強與貨幣、就業、產業、區域、貿易等政策和改革開放舉措的協調配合，增強政策合力，為中國經濟增長蓄力賦能。中國政府也預留了充足的政策空間，將根據形勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保中國經濟持續健康發展，同時也給世界帶來更多機遇。

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