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國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照！一票車主嗨翻叫好

▲▼國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照！一票車主嗨翻叫好。（圖／翻攝自臉書／國道警察局）

▲國道「烏龜車」時速89公里占用內線車道，被警方拍下開罰。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

記者柯沛辰／綜合報導

國道內側車道是超車道，若有民眾慢速占用，恐吃上罰單。事實上，國道公路警察局長年宣導，但仍有不少「路隊長」、「龜速車」占用內側車道。為此，國道警方近日不僅持續開罰，還在臉書公布開罰案例，讓一票用路人拍手叫好。

國道公路警察局在臉書貼出2張照片，第一張是一輛銀色休旅以時速89公里行駛在內側車道，被國道警方拍下開罰；另一張是一輛藍色轎車時速242公里，在內側車道狂飆，一樣被警方拍下開罰，「攝你慢也攝你快」。

許多網友看完紛紛拍手叫好，「烏龜車可以扣點+扣牌嗎」、「龜車應比照嚴重超速辦理」、「有在努力清龜車都值得鼓勵，讚啦！」、「慢速車其實也間接危害生命」，但也有人揶揄「咦，台灣不是外車道才是超車道嗎」、「外車道才是超車道，懂的都懂」。

根據法規，內側車道為超車道，但小型車在不堵塞行車的狀況下，得以該路段容許的最高速限行駛於內側車道，旨在發揮道路使用之最高效益，且不影響內車道為超車道之功能。

依照道交管理處罰條例，小型車占用內側車道、未以最高限速行駛於內側車道，處新台幣3000元以上4500元以下罰鍰；若造成壅塞，則可處6000到1萬2000元罰鍰。

國道警方呼籲，慢速造成塞車，超速危害生命，不論超慢或超快，「國道攝影師天天都上工，攝你慢也攝你快，攝你喜歡貼緊緊，攝你不繫安全帶。」

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