男縱火燒死妻女！翻供否認犯案　身藏4打火機喊冤：我去救火

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一名男子，昨天（2日）向妻子索討金錢不成，還遭數落「沒路用」，在2樓房內點火洩憤，將妻女燒死在屋內。案發後男子逃離現場遭警方逮獲，起初坦承犯案，今早製作筆錄時，卻翻供表示，他離開時才發生火警，自己是為了救火才返回住處，但對手部灼傷及衣物破洞卻無法交代，警方偵訊後依殺人、縱火罪將他移送地檢署。

▲警方依縱火、殺人罪將黃男移送新北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，59歲黃姓男子昨天向妻子索討數百元花用，不但遭到拒絕還被咒罵「沒路用的人」，甚至不讓他吃飯，引起黃男極為憤怒，在2樓房內點火燒塑膠洩憤，黃男見火勢迅速延燒，竟丟下妻女慌張的獨自逃生，逃出屋外時還將大門關上。

▲警方在黃男外套上發現火燒的痕跡，黃男無法交代來源。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消趕抵時，發現3層樓透天厝，2、3樓都已全面燃燒，將火勢控制後，發現58歲張女及25歲女兒，倒臥在2樓與3樓的樓梯間，並已燒成焦屍，應是要從3樓往2樓逃生不及；事後火調人員清查，發現屋內靠近樓梯的房間，磁磚全部剝落燃燒跡象最為嚴重，初步判定為起火處，但確切仍待後續調查釐清。

原本坦承縱火的黃男，今天（3日）警方詢問筆錄時，竟翻供表示，失火之前他就已離開住處，不知道為什麼發生火警，但警方在身上搜出4枚打火機，以及外套遭燒破洞，黃男卻無法解釋，堅稱自己是要返家救火，僅坦承常被老婆欺負，雙方有發生爭吵。詢後警方依縱火、殺人罪，將黃男移送新北地檢署偵辦。

▲黃男原本坦承縱火燒死妻女，今卻翻供稱是回去救火。（圖／記者陸運陞翻攝）