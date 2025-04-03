川普課台32%關稅　綠委點「汽車保護稅制」：別為特定行業讓國家受害

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普2日正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，對全球多國實施，包括向台灣課徵32%關稅。對此，綠委郭國文今（3日）表示，有些部會提到要多買美國的石油、天然氣跟農產品，但顯然川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，政府應該全面檢討對美國課的關稅，尤其是汽車這塊，進口稅率是17.5%，在台灣汽車發展緩慢下，課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更是讓台灣的產業跟消費者都成為汽車保護稅制底下的受害者，政府應該通盤盤點對進口可以減免的稅制，不要為了特定行業，導致國家經濟受損。

川普今日凌晨宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%。

綠委賴瑞隆表示，川普政府對全球關稅政策，對台灣也不例外，政府會密切研議，從川普競選期間到當選後，所有關稅政策，從賴清德總統、卓榮泰院長到各部會首長全面掌握也全盤研議。呼籲國安單位、經貿單位加速對美溝通，爭取台灣最大權益，川普上台後關稅政策是全球面對問題，台灣應持續加強溝通、爭取最大權益，保障台灣產業發展。

對於川普宣布對台灣課徵32%關稅，郭國文認為，川普這次計算關稅課徵的問題，主要是以我國對於美國課徵的關稅，還有匯率操縱、貿易障礙等，來作為他反課徵關稅的主要依據。根據川普公佈的資訊，台灣對美國課徵64%關稅，所以他反課徵32％。

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郭國文指出，自從川普上任以來，大家都積極質詢關於如何因應川普的關稅戰，有些部會提到要多買美國的石油、天然氣跟農產品，但顯然，這次川普在乎的是台灣對美國設下的貿易壁壘，反而並不是以台灣順差的部分來課徵關稅。

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郭國文表示，過去他就提到，應該全面檢討對美國課的關稅，尤其是汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還有貨物稅25-30%，在台灣汽車發展緩慢下，課這麼高的關稅，不只是惹怒川普，更是讓台灣消費者成為最大受害者。

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郭國文直言，如今川普對台灣課徵32％的關稅，等於是台灣的產業跟消費者都是汽車保護稅制底下的受害者，「我覺得政府應該通盤盤點對進口可以減免的稅制，不要為了特定行業，導致國家經濟受損。」