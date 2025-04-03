人妻精神出軌健身教練輕生！綠帽夫揭身分　事主發聲駁斥

▲人妻精神出軌健身教練輕生。（圖／翻攝臉書／●【爆料公社官方專屬】●）



記者葉國吏／綜合報導

有人夫在網路社群發文，透露妻子太太在健身房運動後與教練精神出軌，因感到愧疚而服藥輕生。被點名的健身教練隨即在臉書發文駁斥，稱這些指控不實，要求刪除貼文並公開道歉，否則將依法提告。

原PO貼文提到，發文者原本希望透過運動改善太太的心情，於是將健身房會員轉讓給她。然而，最近發現太太與教練在IG上秘密聊天，並隱藏對話。發文者在攤牌後，太太承認與教練精神出軌，並在當晚服安眠藥自殺。發文者隨後接到孩子的電話，表示媽媽鎖門不回應，於是趕回家發現太太輕生。

▲被點名的健身教練聲明駁斥。（圖／翻攝臉書）

貼文中還附上了健身教練的照片及相關資訊，引發網友熱議和轉傳。被點名的教練昨晚發布聲明，強調貼文內容嚴重失實，已影響其名譽並引發網路霸凌。教練要求發文者在24小時內刪除不實內容並公開道歉，否則將依法提告，追究法律責任。他同時呼籲網友不要轉發未經證實的訊息，以免觸法。根據自由時報報導，該名妻子在送醫後並無生命危險。警方表示，目前尚未接到相關報案或提告。

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