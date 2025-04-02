大罷免藍綠35：12！　今新增林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘4綠委

▲大罷免延燒全台，目前藍綠立委進入二階段連署統計呈現35比12的態勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮持續蔓延，許多罷免案多已開始進入二階段連署，中選會今表示，統計至今日為止，共計47件立委罷免案已進入或可進入二階連署。據了解，此次新增進入二階連署的皆為民進黨立委，分別是台南林俊憲、王定宇以及新北李坤城、吳琪銘。

中選會今表示，3月28日以前地方完成一階查對結果（含補提查對）回報中選會的罷免案，經確認後有43件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案，依法可進入二階連署。另有2件立委罷免案則已逾補提期限而未補提。

另外，統計至今日為止，另有4件立委罷免案可進入二階連署。因此，目前共計47件立委罷免案已進入或可進入二階連署；至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。

根據統計，已進入二階連署的35位泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委部分，已有伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純進入二階連署，連同此次新增的林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘，共計12位。