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大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

不少罷團近來都採小蜜蜂戰法靈活移動、上街尋找願意連署的民眾。

▲不少罷團近來都採小蜜蜂戰法靈活移動、上街尋找願意連署的民眾。

圖文／鏡週刊

大罷免二階連署倒數30天，週末的清明假期是二階收件截止前最後一個連續假期，罷團寄望把握遊子返鄉掃墓機會衝刺連署份數。本刊調查，二階連署近來進入高原期，加上不少被瞄準的藍委低調避險，「艱困努力區」進度告急，到3月28日止，還有28個罷團的連署進度未過半。民進黨雖正式投入協助衝連署書，但與罷團仍在磨合期，此外，綠營下鄉宣講效果不差，黨部除上週宣布啟動300場縣市議員宣講，也規劃在清明連假後正式宣布，第2波由行政院長卓榮泰親自上陣的「人民是頭家」宣講活動。

本刊調查，到3月28日為止，全國35個罷藍委團體中，僅7個罷團連署進度過半，其他28個進度未過半的罷團中，甚至有12個罷團連署進度不到三成，整體而言以北部罷團連署進度較佳，其餘罷團仍在努力追趕。

小蜜蜂連署站大多以五到十人為一組，拿著手寫板沿途撈散客。（翻攝「罷呂清玲，罷免呂玉玲」臉書）

▲小蜜蜂連署站大多以五到十人為一組，拿著手寫板沿途撈散客。（翻攝「罷呂清玲，罷免呂玉玲」臉書）

在雙北地區，除了聲量高、關注度也高的立委如王鴻薇、徐巧芯等連署書進度不差外，位處深藍選區的賴士葆罷團也開出不錯成績，3月底「文山退保」宣布連署書已衝破一萬份，達到二階連署門檻五成左右。新北部分，廖先翔罷團選區含蓋遼闊的北海岸到汐止，亦靠陸戰一步一腳印默默累積。

新北七星選區幅員遼闊，罷團亦靠著陸戰希望衝過門檻，罷免藍委廖先翔。（翻攝「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」臉書）

▲新北七星選區幅員遼闊，罷團亦靠著陸戰希望衝過門檻，罷免藍委廖先翔。（翻攝「七星齊心斷翔。罷免廖先翔」臉書）

桃園雖主打「六區全罷」，但各區連署進度不一，其中呂玉玲、邱若華選區，因立委本身缺乏空戰打點、仇恨聲量不高，罷團採小蜜蜂戰法主動出擊，靠志工上街徒步宣傳，連署書數量也慢慢增加。

東台灣罷團同樣奮戰不懈。台東罷團鬥志高昂，惟因幅員遼闊，連署仍多有不易；花蓮罷免案集中全國目光，不只罷團凝聚力強，花蓮民政處長明良臻捲入戶政人員「查水表」遭搜索羈押，亦激起罷免方士氣，除了罷團外，民進黨亦順勢將宣傳力道集中「罷傅」，29日在高雄宣講首度發送最新說帖，呼籲「下架國民黨立委，就是下架傅崐萁」。


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