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南橫驚魂！28歲男看雲海回程機車沒油　警馳援解危

▲▼魏姓男子從台南租賃機車，騎行至南橫公路埡口欣賞雲海，不料在返回途中，機車突然汽油耗盡而熄火拋錨，受困於高山之中，所幸警方及時救援。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲魏姓男子從台南租賃機車，騎行至南橫公路埡口欣賞雲海，返程因汽油耗盡熄火拋錨，受困高山之中。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

一名來自新北市的28歲魏姓男子，對南橫公路的高山美景嚮往已久，趁著假期獨自一人南下旅遊。29日，從台南租賃機車，一路騎行至南橫公路最高點埡口欣賞雲海。返回途中，機車行駛至台20線臨105便道14.5公里處時，因汽油耗盡而熄火拋錨，受困於高山之中。

當時山區濃霧瀰漫，氣溫驟降，魏男身處荒涼山區，求助無門。梅山派出所副所長梁哲源接獲報案後，立即準備備用汽油，驅車冒著濃霧和低溫前往救援。梁副所長抵達現場後，仔細檢查魏男的機車，並協助添加汽油。經過一段時間的暖機，機車終於順利發動。魏男對警方的熱心協助感激不已，表示若沒有警方的幫忙，恐怕無法順利返回住處。

▲▼魏姓男子從台南租賃機車，騎行至南橫公路埡口欣賞雲海，不料在返回途中，機車突然汽油耗盡而熄火拋錨，受困於高山之中，所幸警方及時救援。（圖／記者吳世龍翻攝）

六龜分局提醒所有駕駛人，行車前務必檢查車輛的五油三水、電瓶、輪胎、引擎和大燈等狀況，並定期保養車輛。若不幸遇到車輛拋錨，應在車輛後方適當位置擺放警示標誌，開啟故障警示燈，並撥打110報案專線或道路救援電話求助。同時，他也呼籲用路人，在高山地區若遇車輛故障，切勿驚慌失措，可立即聯繫附近的派出所尋求協助。

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