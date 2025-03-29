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老媽是對的！　科學家證實：男人耳朵「比較聽不見」

。（示意圖／翻攝pexels）
▲男人常常聽不到別人講話。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

相信不少人都曾在家中聽過老媽抱怨，當她們說「去洗碗」、「去丟垃圾」的時候，男人的耳朵老是聽不見。近日，一個由各國科學家共同組成的研究團體證實，「老媽的抱怨是對的」，因為男人的聽覺敏感度確實明顯低於女性。

據《每日郵報》報導，一個國際科學家團隊針對全球13個不同群體，共450名受試者進行聽力測試，研究採樣中包含來自厄瓜多、英國、加彭、南非、烏茲別克等不同地區的人士，研究了他們耳蝸的敏感度，並且觀察耳蝸如何根據不同幅度和頻率的聲音傳遞腦訊號。同時研究團隊也對「聽力受年齡增長而下降的程度」進行了測量。

然而結果令所有人吃驚的是，「性別」對聽力的影響比他們所預期的更大。分析顯示，人們的聽力受「性別」的影響，遠比受「年齡」的影響更大，在所有接受研究的族群中，女性的聽力敏感度平均比男性多出2分貝。

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雖然在常人眼中，2分貝只是很小很小的聲音區別，研究人員卻指出「這意義重大。」

團隊成員之一，來自英國巴斯大學的杜里‧金（Turi King）教授指出，「這可能是由於子宮發育期間接觸的荷爾蒙不同，導致男性和女性的耳蝸解剖結構略有差異。女性不僅聽覺敏感度更高，而且在其他聽力測試和言語感知測試的表現也更好－－這表明了她們的大腦在用聽力處理訊息方面更加出色。」

金教授還表示：「我們確實不知道其中的原因，但考慮到噪音對整體健康有害的影響，如睡眠質量和心血管疾病的增加，在嘈雜的環境中擁有更敏感的聽覺可能並不總是一件好事。」

該研究團隊還發現，除了性別以外，「環境」是影響聽力的第二要因。研究發現，住在森林地區的人聽覺敏感度最高，住在高海拔地區的人，聽覺敏感度卻最低。他們認為，生活在森林中的人，已經適應了充斥的大量非人類聲音的環境，而對於這些聲音保持警覺，對生存至關重要。但也有人提出，這可能與暴露在較低汙染的環境中有關。

另一方面，住在高海拔地區的人，可能因為多種因素導致聽覺敏感度降低，包括氣壓的影響、高海拔環境的噪音較低、或人體對於低氧環境的生理調節等。

研究團隊還發現，居住在城市與農村的受試者，測試之間也存在差異。居住在城市的受試者傾向使用更高頻率的聲音溝通，可能是因為他們自動過濾掉了低頻的交通噪音。

這項研究的負責人，法國圖盧茲生物多樣性和環境研究中心（The Centre for Biodiversity and Environmental Research in Toulouse）的帕特里夏‧巴拉雷斯克博士（Patricia Balaresque）表示：「我們的研究結果對現有的假設提出了挑戰，並強調了在研究聽覺時，需要同時考慮生物和環境因素。識別自然聽力變化背後的驅動因素，將有助於我們對聽力損失和個體噪音耐受力差異的理解。」

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