老媽是對的！　科學家證實：男人耳朵「比較聽不見」

▲男人常常聽不到別人講話。(示意圖/翻攝pexels)

圖文/CTWANT

相信不少人都曾在家中聽過老媽抱怨,當她們說「去洗碗」、「去丟垃圾」的時候,男人的耳朵老是聽不見。近日,一個由各國科學家共同組成的研究團體證實,「老媽的抱怨是對的」,因為男人的聽覺敏感度確實明顯低於女性。

據《每日郵報》報導,一個國際科學家團隊針對全球13個不同群體,共450名受試者進行聽力測試,研究採樣中包含來自厄瓜多、英國、加彭、南非、烏茲別克等不同地區的人士,研究了他們耳蝸的敏感度,並且觀察耳蝸如何根據不同幅度和頻率的聲音傳遞腦訊號。同時研究團隊也對「聽力受年齡增長而下降的程度」進行了測量。

然而結果令所有人吃驚的是,「性別」對聽力的影響比他們所預期的更大。分析顯示,人們的聽力受「性別」的影響,遠比受「年齡」的影響更大,在所有接受研究的族群中,女性的聽力敏感度平均比男性多出2分貝。

雖然在常人眼中,2分貝只是很小很小的聲音區別,研究人員卻指出「這意義重大。」

團隊成員之一,來自英國巴斯大學的杜里‧金(Turi King)教授指出,「這可能是由於子宮發育期間接觸的荷爾蒙不同,導致男性和女性的耳蝸解剖結構略有差異。女性不僅聽覺敏感度更高,而且在其他聽力測試和言語感知測試的表現也更好--這表明了她們的大腦在用聽力處理訊息方面更加出色。」

金教授還表示:「我們確實不知道其中的原因,但考慮到噪音對整體健康有害的影響,如睡眠質量和心血管疾病的增加,在嘈雜的環境中擁有更敏感的聽覺可能並不總是一件好事。」

該研究團隊還發現,除了性別以外,「環境」是影響聽力的第二要因。研究發現,住在森林地區的人聽覺敏感度最高,住在高海拔地區的人,聽覺敏感度卻最低。他們認為,生活在森林中的人,已經適應了充斥的大量非人類聲音的環境,而對於這些聲音保持警覺,對生存至關重要。但也有人提出,這可能與暴露在較低汙染的環境中有關。

另一方面,住在高海拔地區的人,可能因為多種因素導致聽覺敏感度降低,包括氣壓的影響、高海拔環境的噪音較低、或人體對於低氧環境的生理調節等。

研究團隊還發現,居住在城市與農村的受試者,測試之間也存在差異。居住在城市的受試者傾向使用更高頻率的聲音溝通,可能是因為他們自動過濾掉了低頻的交通噪音。

這項研究的負責人,法國圖盧茲生物多樣性和環境研究中心(The Centre for Biodiversity and Environmental Research in Toulouse)的帕特里夏‧巴拉雷斯克博士(Patricia Balaresque)表示:「我們的研究結果對現有的假設提出了挑戰,並強調了在研究聽覺時,需要同時考慮生物和環境因素。識別自然聽力變化背後的驅動因素,將有助於我們對聽力損失和個體噪音耐受力差異的理解。」