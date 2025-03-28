2匪劫走20萬金項鍊「1晚花掉7萬」　犯案24hrs後被押回警局

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一家銀樓昨（27）日下午遭搶，22歲戴姓男子及27歲涂姓男子搶走市值約20萬金項鍊後一路開車南下，今天上午11點多在高雄一棟大樓被逮，現場只剩13萬元現金，巧合的是，兩人剛好於犯案24小時後，被警方押回分局。至於2嫌是南部人，為何挑選台中梧棲這家銀樓犯案？有無事前現勘？地緣關係？剩下贓款在哪裡？正由警方釐清中。

▲梧棲銀樓2名搶匪一路南逃，今天上午在高雄落網，做案和押返時間剛好隔了24小時。（圖／民眾提供）

從店家出示的監視器得知，戴嫌和涂嫌昨天下午3點41分就在銀樓內挑選、詢價，3點46分，涂嫌借口抽菸，70歲的王姓老闆娘只好開啟門鎖，戴嫌見鐵門打開，機不可失，隨即搶走金項鍊，尾隨涂嫌衝出門外，戴嫌衝進駕駛座，涂嫌坐上副駕，加速駛離。

自小客車原本往前開，但發現前方被公車擋住去路，立即倒車，不幸撞到追上來的王女，王女被撞倒在地，頭部、背部多處擦挫傷，腦中有血塊，所幸無生命危險，在加護病房觀察中。

清水警方根據嫌犯自小客車車牌，全面且沿路調閱監視器，一路往南追，今天上午11點45分在高雄苓雅區一棟大樓逮捕2嫌，搜出作案用衣物及剩餘贓款13萬元，立即押返回分局製作筆錄，巧合的是，2嫌在下午3點49分抵達分局，剛好就在犯案24小時後被押回警局，犯案動機等相關內容正在了解中。