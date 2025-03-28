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社會 社會焦點 保障人權

揪出創意私房「黃子佼們」　網淚憶只有她：能拉出暗網裡的人

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼因持有2259部未成年人性影像，一審遭判刑8個月，26日二審出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，再次掀起大眾討論。還有部分網友想起已故的XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，並感嘆如果她還在，應該能像牽粽子一樣，將這些人從暗網裡面拉出來。

▲▼ XREX創辦人黃耀文(左)與陳梅慧(中) 。（圖／翻攝社群媒體）

▲陳梅慧長期協助政府打擊詐騙，卻在去年底車禍離世。（圖／翻攝自社群媒體）

黃子佼持有未成年人性影像的案件，26日在高等法院開庭審理，他再度穿上相同的藍色襯衫出庭，同樣不回應媒體提問，僅在離開時對著鏡頭深深一鞠躬。而在審理過程中，黃子佼僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，但沒有同意受害者提出的道歉等條件。

▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▼▲黃子佼6次出庭都穿同一件藍色襯衫。圖為黃子佼26日出庭的畫面。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼高院出庭，面對鏡頭深深一鞠躬。（圖／記者吳銘峯攝，下同）

黃子佼出庭一事，讓不少網友想起曾參與追查創意私房的已故XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，大家紛紛在Threads、PTT等社群平台上發文討論，還有人直言，如今黃子佼還在慢慢跑法院，「直到今天，誰還記得這個被害死的查案者？」陳梅慧不像一般人只會看到黃子佼電腦裡的不雅影片，她有能力查出片源、涉案群體以及購買者，將所有人像牽粽子一樣，從暗網裡面拉出來，光是這一點就不知道有多少大咖想暗中做掉她，讓人難以相信這起案件沒有陰謀論。

其實，在警方追查創意私房案的過程中，已有2名涉案人身亡，新北市板橋區24歲林姓男子涉嫌偷拍未成年人性影像，並上傳至特定群組，因而被警方鎖定，他卻在去年7月6日警方找上門時，假裝要上廁所，從19樓墜落身亡；另一名41歲的蘇姓男子被查出是創意私房會員，同年同月19日卻在新北市中和區墜樓身亡。

去年12月3日陳梅慧與XREX創辦人黃耀文、刑事局偵查員謝睿璿，因涉及洩密案，先後前往台中地檢署接受檢察官訊問，同日晚間他們共同搭乘UBER返回台北，卻在國道77.7公里處，遭徐姓UBER駕駛以時速106公里到108公里追撞，導致陳梅慧傷重送醫不治。

不過，當時新竹地檢署在最高檢察署的指示下展開偵辦，經調查，由於徐男上高速公路之前，與陳梅慧乘坐的UBER路線軌跡完全不同，沒有追逐或跟蹤情形，因而排除刻意製造車禍等問題。陳梅慧的家屬當時也透過律師發出聲明，表示對事故原因仍充滿疑惑，已委請律師協助提出法律行動，希望檢調能以公正與專業的態度，詳加檢視案件的各種疑點，給家屬一個清楚的交代。

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