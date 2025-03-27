不想合併！中山大學7成7學生「反對與高大併校」　2校生首選校名曝

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不想合併！中山大學7成7學生「反對與高雄大學併校」　2校生首選校名曝

▲▼ 國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲國立中山大學。（圖／記者吳世龍攝）

記者閔文昱／綜合報導

國立中山大學與國立高雄大學的合併計畫近日引發廣泛討論。兩校學生會今（27日）公開了各自校內的民調結果，顯示學生對於合校議題意見分歧。中山大學學生反對合校的比例高達76.9%，而高雄大學則有86.1%的學生支持合併。

根據中山大學學生會調查，在940名學生參與的民調中，有723人（約76.9%）表示反對或非常反對合校，僅7.6%的學生保持中立態度，原因在於學生擔憂合併後學術聲譽可能會降低，入學成績和課程設計的差異可能影響學習質量。此外，學生擔心學校資源會被稀釋，並且校名的辨識度會下降。

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相較之下，高雄大學的745名填答學生中，有641人（約86.1%）支持或偏向支持合校。高大學生認為，合併能夠增加學校資源，對未來的就業、課程選擇和合作機會帶來正面影響，但也有一些擔憂，例如兩校距離遙遠可能增加通勤負擔，資源分配可能不均，以及校名保留問題，部分學生擔心若僅保留「國立中山大學」名稱，高雄大學的名字將消失，還有合併過程中話語權不對等。

在校名選擇方面，兩校學生意見則較為相似，中山大學超過9成的學生希望保留「國立中山大學」名稱，而高雄大學也有超過半數學生支持此名稱，另有46%的學生希望兩校名稱並陳。

面對這些分歧，兩校學生會共同發表了三點呼籲：

一、實質且理性討論：合校議題應該進行實質且理性的討論，尊重不同立場，避免人身攻擊與謾罵。

二、重視學生聲音：強烈呼籲校方重視學生的聲音，以學生的共同福祉為首要考量，並在進入校務會議決議前，先行展開與教職員生的充分溝通與說明，希望校方能舉辦校內座談會，傾聽校內聲音。

三、保障學生權益：若校方未能妥善解決學生提出的疑慮與需求及落實溝通程序，學生會將反對推動合校計畫，以保障學生權益與福祉。

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