麥當勞「2經典」全不見了！他曬對比照掀回憶殺　官方曝原因

▲麥當勞遊樂區和兒童餐玩具是許多人的回憶殺。（示意圖／麥當勞提供）

圖文／CTWANT

麥當勞與風靡全球的熱門暢銷遊戲《Minecraft》聯名合作，3月26日起「麥塊電影聯名特餐」登陸台灣，凡是購買6塊或10塊麥克雞塊搭配任一配餐，即可獲得麥塊公仔盲盒，立刻引起搶購熱潮，而新活動也引發不少人的回憶殺，紛紛懷念「麥當勞遊樂區」和「兒童餐玩具」。

連鎖速食餐廳龍頭麥當勞過去兒童鎖定為主要客群，成功吸引無數家庭前往消費，也陪伴許多民眾成長。臉書粉專「萬年東海模型玩具」即曬出兩張照片對比，分別是80年麥當勞和現代的麥當勞，可以看見以前的麥當勞除了暖色調配色之外，座椅和環境給予人相當親切，適合親子聚餐的氛圍。

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▲80年代的麥當勞與現代麥當勞形成強烈對比。（圖／翻攝自「萬年東海模型玩具」粉專）

「萬年東海模型玩具」還在文中喊，「以前還在麥當勞慶生過，會有麥當勞叔叔出來帶活動」，如今卻給人一種與世隔絕的感覺，似乎僅剩冷色調的燈光和冰冷的自助點餐機。

貼文曝光也引發網友們熱議，「高科技冷漠」、「溫暖的房間與冰冷的監獄」、「以前的兒童餐紙盒有造型可以玩，玩具也很有質感超好玩，現在太商業了」、「以前的麥當勞是童年樂趣，現在麥當勞只是個速食店」、「以前的麥當勞靠著裝潢、玩具成功吸引小朋友，吵著讓家長帶去吃，現在台灣（兒童餐）沒有任何玩具」！

麥當勞兒童遊戲區隨著新冠疫情流行及兒童安全疑慮，陸續改為內用區，而麥當勞之後也坦承，最初是以「兒童」為客群，因此為了吸引小孩，在門市內設置兒童遊戲區，但隨著時代的變遷，遊樂設施已被3C產品取代，加上為了擴增空間，所以因應趨勢取消遊樂區。

此外，有網友表示麥當勞兒童遊戲區消失原因，可能和2017年的「消防夫妻」勒索有關，根據《中時》報導，時任新北市消防局蔡一郎與妻子黃櫻惠，因5歲兒子玩耍時跌斷手，醫藥費僅6700元，這對夫妻卻向麥當勞稱要檢舉消防設施不合格，索賠7060萬元，最高法院依藉勢藉端勒索財物未遂罪將蔡判刑6年6月、黃判刑5年2月，分別褫奪公權2年、1年確定，夫妻都要入獄服刑。

至於麥當勞兒童餐玩具被取消，根據衛福部食品藥物管理署先前公告，「不適合兒童長期食用之食品廣告及促銷管理辦法」，從2016年1月1日起禁止用玩具促銷未滿12歲兒童食用高油、高鹽和高糖等食品，也禁止在晚間5點到9點在兒童頻道播出關於零食、糖果、飲料和冰品等廣告。

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