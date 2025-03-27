隱私裸奔？小紅書單月存取權限9萬次　官方冷回：很正常

▲小紅書。（圖／視覺中國）

記者陳冠宇／綜合報導

小紅書在兩岸都有許多使用者，不過近期卻爆發「隱私裸奔」的疑慮。多位網友反映，小紅書在背景持續頻繁獲取用戶的位置資訊，有人的小紅書程式在30天內對手機權限的存取量高達9.2萬次，連沒開App時也不例外。對此，小紅書官方回覆稱「是正常的」。

陸媒《九派新聞》報導，一位用戶小V某天看到有人吐槽小紅書背景存取權限的頻率過高，出於好奇點開安卓手機的隱私權限查看，發現自己的數據同樣驚人：近30天內小紅書應用程式（對權限）存取總量高達9.2萬次，遙遙領先於第二位的微信，只有911次。

小V的全部應用程式行為記錄顯示，小紅書對於地址資訊的存取最為頻繁，高達7.1萬次，僅3月25日當天就存取了2148次。

對於小紅書官方客服解釋稱是因為「附近」功能需要用戶地址資訊，小V稱個人從未使用過該功能，「不問客服甚至不知道還有這麼個功能」。

▲網路熱議小紅書頻繁存取手機權限。（圖／翻攝九派新聞，下同）

另一用戶杏兒也表示，她的應用程式記錄顯示，近30天小紅書的存取記錄近5萬次，其中定位存取佔4.6萬次。在存取詳情裡，僅3月25日18：19這短短一分鐘，小紅書還分別存取了她的設備狀態15次、音訊文件7次、影片文件7次、照片文件7次、剪貼簿1次。

另有用戶最高3天內被存取1.7萬次，包含定位、照片與影片、設備狀態、日程、剪貼簿等，甚至凌晨未使用軟體時段仍有頻繁的操作，引發隱私安全方面的擔憂。

早在2024年7月，「小紅書一直在獲取定位」的吐槽聲就在社群媒體上出現，相關貼文超過7萬篇，有iOS用戶發現就算不使用軟體，只要不關閉背景，瀏海區域的藍色定位圖示會常亮。

小紅書官方客服回應稱，用戶選擇打開小紅書相關權限會就出現這種情況，是正常的，平台不會洩露用戶隱私資訊，具體問題需將相關螢幕錄影與截圖證明發送至指定信箱。

▲▼小紅書存取手機權限頻繁。