黃子佼拒道歉　她怒揭「會員」內幕：點名害14歲少女遭性侵228次

記者黃翊婷／綜合報導

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像一案，高等法院昨日（26日）開庭審理，黃子佼僅部分認罪，但未同意向受害者道歉。政治評論員吳靜怡直言，就是因為這些「高級會員」的需求、點名，導致一名14歲少女遭性侵高達228次，那些幫黃子佼說話的人，根本就是用最輕的口吻說著極度凶殘的話，「什麼給黃子佼留一口飯吃？留給他吃屎還嫌太多」。

▲黃子佼二審僅部分認罪。（資料照／記者黃哲民攝）

黃子佼因持有2259部未成年人性影像，還被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，去年底一審被法院判處有期徒刑8月。全案上訴至高等法院，黃子佼26日出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，但未同意受害者提出的條件「道歉，以及拿出2000萬元成立相關的基金會，遏止未成年性影像傳播」。

對此，政治評論員吳靜怡今（27）日在臉書發文批評，文章第一句就是「什麼給黃子佼留一口飯吃？留給他吃屎還嫌太多！」吳靜怡提到，這些影片的拍攝就是為了滿足高級會員的需求，每次只要有高級會員點名，受害者就會在鏡頭前遭受性侵，其中一名14歲的國二少女因此受到性侵高達228次。

吳靜怡直言，黃子佼二審改口對部分罪行表示認罪，這與一審時的態度有所不同，案件將在今年5月14日再次開庭，到時候才有可能做出最終判決，可是影片中的受害者才14歲就受到228次侵犯，「這不僅是她個人的悲劇，更是台灣社會的極盡恥辱，是大人們沒有保護好這些孩子，令人難過。」

吳靜怡認為，那些幫黃子佼說話的人，根本是用最輕的口吻說著極度凶殘的話，「真心希望這些孩子們，能受到照顧和關愛，你們能好好的長大。」

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