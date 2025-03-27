11國154人齊飛！南投國際撐竿跳高賽登場　3／30還有戶外賽

▲南投國際撐竿跳高賽登場，逾150位國內外高手同台競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣田徑體壇盛事「2025南投國際室內撐竿跳高邀請賽」今年邁入第28屆，於26日至27日在「撐竿跳高搖籃」國立草屯商工登場；南投縣政府指出，國際組有來自11個國家地區的35位頂尖選手，全國中上學校組有國內37所學校的119位選手競技，賽事規模空前盛大。

國際組比賽昨天首先舉行，除地主隊中華隊，還包括美國、澳大利亞、英國、日本、韓國、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、泰國等國選手，女子組由澳洲選手Tryphena Hawett以4米10封后，中華隊顏紫芯以3米90居第六，男子組則由菲律賓E.J. Obiena以5米62奪冠，中華隊林琮憲以5公尺22居第四位，全國中上學校組則於明日登場。

中華民國田徑協會副理事長翟學電表示，今年在南投縣政府支持下，30日還將首次在日月潭向山遊客中心辦理戶外型賽事「南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽」，同樣高手雲集、精彩可期；南投縣秘書長洪瑞智也表示，希望藉此進一步提升撐竿跳高賽事的規模與水準，也讓世界看見南投的優美風光，呈現體育與觀光完美結合的國際盛會。

洪瑞智表示，該縣自民國56年開始積極推展撐竿跳高運動，已培育出許多國家級選手及優秀教練，也使得草屯素有全國撐竿跳高搖籃的美譽；今年邀請到各國頂尖選手來南投競技，不僅能促進國內體育競技水準提升，更希望將南投打造成辦理國際運動賽會的特色城市。